Egypte: L'épouse du président félicite les Égyptiennes et la nation arabe et islamique pour la nouvelle année de l'Hégire

L'épouse du Président de la République, Mme Intissar Al-Sissi, a félicité les Égyptiens et la nation arabe et islamique pour l'avènement de la nouvelle année de l'Hégire.

Mme Al-Sissi a dit dans une tweet sur sa page personnelle sur les réseaux sociaux: Aujourd'hui, nous célébrons l'occasion du début de la nouvelle année de l'Hégire qui nous rappelle les valeurs humaines les plus sublimes et qui nous inspirent l'amour, la fraternité et la miséricorde.

Elle a de même exprimé bonheur et bien-être à tous les Égyptiens et à la nation islamique et arabe.