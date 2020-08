Cote d'Ivoire: BAD - Le Projet de pôle agro-industriel dans le région du Bélier reçoit du matériel

Dans le cadre de l'appui institutionnel à ses structures partenaires de mise en œuvre du Projet, l'Equipe de Coordination du Projet de Pôle Agro-Industriel dans la région du Bélier et dans le District Autonome de Yamoussoukro (2PAI-Bélier), a procédé le lundi 17 août 2020, dans ses locaux au quartier millionnaire, à Yamoussoukro, à la remise de cinq (5) motos à la Chambre régionale des métiers de Yamoussoukro, pour la formation et le suivi des jeunes dans le cadre du programme emploi jeunes, ainsi que du matériel informatique, du mobilier et des fournitures de bureau à la Direction régionale du MINADER, à l'OCPV et aux plateformes régionales des filières Maïs et Manioc, et à l'interprofession Riz.

Cet appui en matériels, d'un montant global de plus de 200 millions de FCfa, vise à soutenir le ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

En remettant solennellement ce matériel, au nom du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, en présence du Responsable des opérations techniques, M. Coulibaly Kigbafory, représentant la Coordinatrice du 2PAI-Bélier, le directeur régional de l'agriculture, M. Koffi Kouakou Martin, a prodigué de sages conseils aux bénéficiaires dans son usage et sa gestion pour le bon fonctionnement de leur unité respective.

Ce matériel tant attendu par les partenaires du 2PAI-Bélier est composé d'équipement de bureau, de fournitures de bureau et de matériel technique et informatique (Motos, ordinateurs, imprimantes, vidéoprojecteurs, onduleurs, GPS, clés USB, appareils photos, caméras numériques, etc.).

Il faut rappeler que les activités du Projet de Pôle Agro-Industriel, dans la région du Bélier ont véritablement démarré en janvier 2018 et sont axées sur des actions d'infrastructures et de renforcement du capital productif pour permettre de créer les conditions préalables à l'industrialisation de ladite région à partir du secteur agricole.