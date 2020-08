Cote d'Ivoire: Secteur agricole - Création de "Initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana"

Le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, a annoncé, hier, la création d'une organisation régionale, "Initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana".

Selon le porte-parole du gouvernement, "l'Initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana entre dans le cadre du partenariat stratégique qui lie notre pays et le Ghana dans les domaines d'intérêt commun".

Elle a pour mission de coordonner les institutions et les politiques cacaoyères des deux pays aux fins de promouvoir, favoriser et défendre leurs intérêts collectifs sur le marché international et dans les forums internationaux.

Il a également indiqué que l'accord portant création de cette plateforme d'échanges et de coopération entre les deux pays prévoit, notamment, l'annonce simultanée du prix au producteur, le 1er octobre de chaque année ; la mise en place d'un comité mixte pour la promotion de la consommation du cacao dans les deux pays et dans la sous-région ouest-africaine ; le renforcement de la collaboration entre le Centre national de recherche agronomique (Cnra) et l'Institut de recherche sur le cacao du Ghana (Crig) ; la collaboration dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants et le travail forcé dans le secteur du cacao.