Sénégal: Macky Sall veut une réalisation efficiente de ses politiques publiques

Le président Macky Sall a demandé hier, en Conseil des ministres, aux membres du gouvernement à poursuivre les efforts d'amélioration de la qualité de la dépense publique, à accélérer les projets d'infrastructures sectorielles en cours de réalisation et renforcer les programmes agricole, horticole et d'élevage pour assurer la souveraineté alimentaire prioritaire du pays.

Le Chef de l'Etat sénégalais tient à la réalisation efficiente de ses politiques publiques. En effet, lors de sa rencontre hebdomadaire avec les membres du gouvernement, Macky Sall« a, au titre de la finalisation du processus d'élaboration et de validation du Plan d'actions prioritaires (Pap II) du Plan Sénégal émergent (Pse) ajusté et accéléré, rappelé les réformes innovantes et mesures sectorielles importantes, arrêtées lors du séminaire gouvernemental, du jeudi 11 août 2020 ».

Selon le communiqué issu de la rencontre, le président de la République a, dans cette dynamique, exhorté le gouvernement à poursuivre les efforts d'amélioration de la qualité de la dépense publique, tout en insistant sur la consolidation des accès universels, l'accélération des projets d'infrastructures sectorielles en cours de réalisation.

Il a dans la foulée, insisté sur le renforcement des programmes agricole, horticole et d'élevage pour assurer, d'après le document signé NdèyeTické Ndiaye Diop, porte-parole du gouvernement,notre souveraineté alimentaire prioritaire, le lancement immédiat des programmes d'accélération de croissance et de création d'emplois, notamment le Programme des 100.000 logements et la réalisation des Zones économiques spéciales et des agropoles.

A en croire le texte, le chef de l'Etat a, également, invité les ministres concernés à œuvrer pour l'ancrage national de la politique du « Produire et consommer local », et à prendre en compte le financement adéquat du « Programme pays pour le travail décent », afin de consolider la modernisation du marché du travail.

Il a, enfin, demandé au ministre du tourisme et des transports aériens, en relation avec ses homologues de l'aménagement du territoire, de la culture et de l'artisanat, d'actualiser la stratégie de promotion touristique de la destination Sénégal, rapporte le communiqué.