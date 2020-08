Gabon: Tourisme - Formation des agents du ministère sur le protocole sanitaire

Dans le cadre de la relance des activités touristiques ralenties par la pandémie du coronavirus, Pascal Houangni Ambouroué, le Ministre en charge du Tourisme, a dernièrement initié une formation interne à l'attention des agents de son ministère. C'était ce mercredi 19 août 2020 par visioconférence que s'est ouverte cette session, en vue de la réouverture des établissements d'hébergement et de restauration au Gabon.

C'est avec pour objectif général d'outiller les agents du ministère du tourisme et, particulièrement, la Brigade de contrôle de conformité au protocole sanitaire que le Ministre en charge du Tourisme s'est vu présider la session de formation interne sur l'appropriation et la compréhension du protocole sanitaire des agents de l'institution dont il a la charge.

Cette réunion par visioconférence a été l'occasion pour Pascal Houangni Ambouroué, le Ministre en charge du Tourisme, de rappeler aux participants l'importance qu'accorde le Président de la République, Chef de l'Etat, SE. Ali BONGO ONDIMBA, à l'épanouissement et au développement du secteur touristique.

Il est important de rappeler que ladite formation intervient dans la prorogation pour 45 jours des mesures sanitaires de prévention, de lutte et de riposte contre la covid-19 autorisées par le parlement le 29 juin 2020, et au vu de l'analyse des opérateurs du secteur qui connait une dégradation considérable avec plus 20.000 personnes touchées selon le Club Tourisme de Libreville. Une situation qui nécessite une bonne préparation des acteurs pour une relance plus efficace et plus sécurisée.