Ile Maurice: Nouvel hôpital pour le cancer Don de Rs 25 millions pour l'achat d'équipement

communiqué de presse

Un protocole d'accord, officialisant le don de Rs 25 millions du Dr Hansa Gandhy Gunesee Estate au ministère de la Santé et du Bien-être pour l'achat d'équipement du nouvel hôpital pour le cancer à Vacoas, a été signé, aujourd'hui, en présence du ministre de la Santé et du Bien-être, Dr Kailesh Jagutpal, à Port Louis.

Les signataires sont M. Shashichandra Desai, l'agent et mandataire des héritiers de feu Dr Hansa Gandhy Gunesee, et M. Chettandeo Bhugun, Senior Chief Executive au ministère de la Santé et du Bien-être.

Le ministre de la Santé et du Bien-être a fait ressortir que cette contribution aidera à la mise en œuvre du projet de nouvel hôpital pour le cancer et pour l'achat d'équipement de pointe. Cela, a-t-il dit, contribuera, à terme, à l'amélioration du diagnostic et du traitement du cancer à Maurice. Dr Jagutpal a également souligné que les travaux du nouvel hôpital pour le cancer devraient être achevés l'année prochaine.

En outre, il a rappelé feu Dr Gunesee fut la première femme gynécologue employée à Maurice. Elle était aussi la première femme médecin à faire une tournée de service à Rodrigues en 1969, avec son mari, feu Dr Maheshwarduth Gunesee. Les deux médecins, a-t-il ajouté, ont consacré 35 ans de service à la nation dans le secteur de la santé.

Pour sa part, M. Desai s'est dit satisfait que le nouveau projet d'hôpital pour le cancer se concrétise et a déclaré que ce don symbolise la collaboration entre le gouvernement et une organisation non-gouvernementale. Il a, de plus, souligné que le nouvel hôpital pour le cancer permettra aux patients d'être traités localement au lieu d'avoir à se rendre à l'étranger et à dépenser de grosses sommes d'argent.