Ile Maurice: Les lauréats encouragés à contribuer à l'avenir du pays

communiqué de presse

Les lauréats de la cuvée 2019 ont été récompensés aujourd'hui pour leurs performances exceptionnelles aux examens du Higher School Certificate (HSC) lors d'une réception qui s'est tenue au bâtiment Shri Atal Bihari Vajpayee, à Ebène, en présence de la Vice-premier ministre, ministre de l'Education, de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie, Mme Leela Devi Dookun-Luchoomun.

Lors de son allocution, Mme Dookun-Luchoomun a félicité les lauréats et a déclaré que cette réussite marquait, non seulement l'aboutissement du travail acharné, du dévouement et de la persévérance des étudiants, mais aussi le soutien et les efforts de leur famille.

Le HSC, a-t-elle souligné, est une expérience éprouvante, mais l'enseignement supérieur est un défi encore plus important. Ainsi, la Vice-premier ministre a invité les lauréats à saisir l'opportunité de leurs études universitaires pour développer davantage leurs compétences en faisant bon usage des bourses offertes par le gouvernement. Elle les a exhortés à servir le pays à la fin de leurs études.

En ce qui concerne la pandémie de Covid-19, Mme Dookun-Luchoomun a dit sa conviction que celle-ci offre une opportunité pour mettre en œuvre des systèmes d'enseignement supérieur plus innovants et efficaces tels que l'apprentissage mixte combinant classes virtuelles et physiques. Elle a également parlé des outils technologiques et numériques notamment leur utilité, flexibilité et potentialité pour la recherche et le progrès du pays.