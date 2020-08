Egypte: Le pays suit avec une grande inquiétude les développements politiques accélérés au Mali

L'Égypte suit de près et avec une grande inquiétude les évolutions politiques accélérées au Mali et le développement grave de la crise politique dans ce pays, indique jeudi 20 août 2020 un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

L'Égypte a affirmé sa condamnation de toutes les formes de violence dans le contexte de la crise actuelle et appelle toutes les parties maliennes à faire preuve de retenue et à s'attacher aux voies pacifiques et au dialogue pour régler la crise, jugeant impératif de préserver le cadre constitutionnel et juridique du pays, précise le communiqué.

L'Égypte a également souligné la nécessité d'œuvrer pour rétablir, le plus vite possible, l'ordre constitutionnel dans le pays, affirmant son soutien à tous les efforts politiques visant à résoudre la crise au Mali, dont notamment les efforts de médiation entrepris par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et l'Union africaine pour parvenir à un règlement politique pacifique de la crise dans ce pays, selon le communiqué.

L'Égypte a également présenté ses plus sincères condoléances au peuple malien pour les victimes des récentes violences, appelant les pays frères et amis à apporter soutien et assistance au Mali pour surmonter la crise actuelle et instaurer la paix et la stabilité dans le pays, conclut le communiqué.