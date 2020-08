Egypte: Al-Sissi s'entretient avec le PDG du groupe allemand Lürssen de la coopération bilatérale

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi s'est entretenu jeudi 20 août 2020 avec le commandant de la Marine égyptienne, Ahmed Khaled et le PDG du groupe allemand "Lürssen" opérant dans le domaine de l'industrie des navires de guerre et de frégates, Peter Lürssen.

La réunion a porté sur la coopération entre la partie égyptienne et le groupe allemand qui a une expérience approfondie dans le domaine de la construction navale de divers modèles, notamment en ce qui concerne le transfert de technologie de construction navale en coopération avec les arsenaux de la marine, a déclaré le porte-parole de la présidence de la République, l'ambassadeur Bassam Radi.

L'entretien a aussi abordé la formation de la main-d'œuvre technique et l'amélioration des capacités des cadres égyptiens dans ces domaines conformément aux normes mondiales et aux exigences de qualité, et ce pour l'intérêt général de la marine égyptienne en coopération avec l'une des plus grandes forteresses maritimes du monde, qui possède 8 chantiers navals en Allemagne et dans le monde, et a récemment remporté un contrat de fabrication de destroyers pour la marine allemande de 11 mille tonnes.

Dans ce contexte, le Président Al-Sissi a jugé "importante" la coopération avec le groupe allemand, compte tenu de la réputation professionnelle dont elle jouit dans le domaine de la construction navale.

Pour sa part, le PDG du groupe allemand a salué la sécurité, la stabilité et les opportunités d'investissement direct prometteuses en Egypte, en particulier l'amélioration du climat d'investissement et les efforts de développement de l'infrastructure déployés récemment par le gouvernement égyptien.