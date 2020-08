Congo-Brazzaville: Festival des 3 continents - La 42ème édition placée sous le signe de la solidarité

Les inscriptions sont ouvertes aux cinéastes d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie. Les candidats ont jusqu'au 2 septembre 2020 pour soumettre leurs dossiers (film de fiction et documentaire).

Le festival des 3 continents est un festival de cinéma international de longs-métrages de fiction et documentaires réalisés par des cinéastes originaires d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie. Il est organisé par l'association les 3 continents, avec le concours de la ville de Nantes, du Conseil régional pays de la Loire, du Conseil général Loire-Atlantique, du Centre national du cinéma et de l'image animée et du ministère de la Culture et de la Communication.

La compétition se tiendra du 20 au 29 novembre, à Nantes, en France. L'envoi des dossiers de candidatures se fait via un formulaire accessible en ligne. Les conditions de présélection sont à voir sur ce lien https:/www.3 continents.com/fr/presse-pros/inscrire-un-film/

Les réalisateurs des films sélectionnés seront avertis de la sélection de leur film. La liste des films retenus sera publiée sur le site internet du festival au début du mois de novembre 2020.

« Nous voulons que cette 42e édition participe d'un élan de solidarité. Solidarité avec l'ensemble de la filière cinéma (salles de cinéma, festivals annulés, films non présentés, professionnels en difficulté), mais aussi solidarité avec nos territoires et nos publics », ont signifié les organisateurs.

Le festival des 3 continents a été et restera un lieu de découvertes et de rencontres, d'échanges et de passion. La 42e édition est dédiée à la découverte de nouveaux cinéastes et à la promotion de longs-métrages d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie.