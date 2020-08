Congo-Brazzaville: Adicomawards - Larissa Dikanua brandit l'étendard Nappy du Congo

La cofondatrice et administratrice de la page Facebook dont elle défend les couleurs, nominée dans la catégorie Beauté de l'Africa Digital Communication, l'Adicomdays 2020, parrainée par Mixa, mise sur les votes des internautes congolais des deux rives pour remporter la palme à l'événement de Dakar.

Dans son registre spécifique, où elle prône la beauté authentique et naturelle de la femme noire, Larissa Diakanua a pour challenger directe la Sénégalaise Campara Julie, cinquième au Top 10, qui la devance de trois places. La Congolaise lance un appel au vote à son avantage via le suivant lien : https://candidature.adicomdays.com/mode-beaute/nappy-du-congo-ce-ne-sont-pas-que-des-cheveux-172 .

Sous le label Nappy du Congo, Larissa Diakanua fait partie des trente-quatre jeunes africains en compétition pour le premier prix beauté de l'Adicomawards 2020. Avec 511 votes obtenus jusque , elle occupe la huitième place dans la catégorie Beauté parrainée par Mixa où le maquillage a la cote. En effet, le peloton de tête est constitué de trois maquilleurs devançant de loin le reste des concurrents, 3 40 votes pour Yaye Fatou, 1908 pour Fairy's fingers et 1088 pour Julio Bradley. Avec le succès sans précédent du make-up sur le continent, pas étonnant qu'il vole la vedette au soin et à l'esthétique. Et ce sont les Sénégalais et les Togolais qui mènent à ce niveau. Larissa compte assurément sur un vote massif des Congolais des deux rives pour se hisser à la première place du podium au bout de la course le 23 octobre au Sénégal.

Nappy du Congo est un groupe créé par des jeunes dames, dont Larissa Diakanua, autour des soins capillaires. Cofondatrice de la page Facebook née à la base dans l'idée de réunir les femmes aux cheveux naturels de la RDC d'où le nom Nappy du Congo, elle en est aussi l'une des deux administratrices. Avec un effectif actuel de plus de 5 000 membres, cette communauté se caractérise par un dynamisme contagieux qui détient bien sur son prolongement, le groupe WhatsApp Nappy du Congo. Très actif, lui aussi, à l'instar de sa souche-mère, il est constitué de deux cents membres.

Une nouvelle destinée s'est dessinée

Porte-étendard de sa corporation, Larissa affirme haut et fort : « Nappy du-Congo ce ne sont pas que des cheveux ». En effet, à ses dires, une nouvelle destinée s'y est dessinée. Dans la vision de départ, il était juste question d'échanges sur les conseils et astuces pour les soins des cheveux naturels sur une page Facebook. Au fur et à mesure des adhésions et des partages, il s'est constitué en une sorte de « carnet d'adresse géant » où l'on peut dénicher « des personnes de référence pour un service ou un autre qui peut ou ne pas avoir un lien direct avec les soins capillaires », a-t-elle conté au Courrier de Kinshasa. Plus encore, a soutenu la Nappy, « de fil en aiguille, il nous a permis de créer un réseau de sorte que l'une au l'autre membre est garantie du soutien des autres pour l'organisation d'une activité ou d'un événement ». Et de renchérir : « La collaboration donne lieu à des partenariats gagnant-gagnant ». Le plus louable reste, pour Larissa, « la création de l'entreprise Moyindo Sarl ».

Née de l'initiative primale, « elle réunit à ce jour huit membres du groupe autour d'un intérêt commun : la promotion de la beauté noire, la peau noire et du cheveu naturel noir ». Pour ce faire, elle organise divers événements, notamment des rencontres entre femmes mais pas que. « Le cheveu mais aussi la vie professionnelle est au cœur desdits rendez-vous qui ont pour fil conducteur la mise en œuvre de moyens efficaces pour l'autonomisation de la femme », nous a-t-elle confié.