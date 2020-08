Congo-Brazzaville: Droits de péage - L'AFA se plaint des taxes exorbitantes sur la RN1

Les membres de l'Association des fournisseurs des agrégats (AFA) de la ville océane ont exprimé leur mécontentement à l'occasion d'un entretien accordé, le 19 août, aux Dépêches de Brazzaville.

Selon Didier Nguibi et Djiélé Ray respectivement chargés aux relations extérieures et secrétaire général adjoint de l'AFA, le montant de taxes de péage qui s'élève à 60.000 FCFA par course pour un camion de sable ou de gravier de dix roues est trop élevé. Pour les membres de cette association, la situation est à l'origine du ralentissement des activités de vente de gravier et de sable. En plus du coup élevé de ces droits de péage, les membres de l'AFA dénoncent aussi divers arnaques dont ils sont victimes de la part des agents de la force publique sur la route nationale n°1 (RN1).

En plus, l'AFA a également souligné que ces pratiques se passent sur d'autres voies qui conduisent aux différentes carrières de gravier ou de sable. "Les agents de la force publique nous exigent de payer 15.000 FCFA par passage de camion de gravier ou de sable dans certains quartiers périphériques de la ville sans délivrance de reçu". Cette situation est regrettable. L'association AFA existe il y a près de neuf ans, elle regroupe aujourd'hui plus de trois cents jeunes. Elle constitue un secteur d'emploi très important. Ainsi, nous demandons aux autorités compétentes de voir notre situation.", ont-ils dit.

Et Sassa Arnaud Mabiala chargé à l'organisation de l'AFA de s'indigner : "A Pointe-Noire, les carrières de graviers et de sables appartiennent en majorité à des sociétés privées des expatriés. Aujourd'hui, le commerce du gravier et du sable ne présente plus rien pour les membres de l'association, car ils sont tous les temps victimes des anarques des agents de la force publique et toutes ces charges de péage, de mines, de location de camion, de propriétaires fonciers, d'achat de carburant".