Congo-Brazzaville: Ponton awards 2020 - Cinq Ponténégrins reçoivent leurs récompenses

La première soirée du mérite ponténégrin "Ponton awards 2020" a rendu son verdict après la publication des votes par le jury lors de la cérémonie qui s'est déroulée en présence de Philippe Mboumba, conseiller socio-culturel du député maire de la ville.

Organisée par l'agence Prescom Media que dirige Gildas Bakala, Ponton Awards est une cérémonie qui a pour objectif de mettre à l'honneur et récompenser des personnes physiques et morales évoluant à Pointe-Noire et se distinguant dans leurs domaines respectifs. ont été recompensés, pour cette première édition, Adriana Talansi, styliste, créatrice de mode en catégorie modèles artistiques, Kriss Brochec, e-consultante, formatrice Ceo de l'Amid en catégorie engagement jeunesse, la société Cow bell, comme meilleure société culturelle, Emmanuel Nketé, entrepreneur culturel, créateur du magazine Jeunes émergents en catégorie excellence entrepreneuriat, Achley Moi-Bayonne, fondateur de l'association génération dorée en excellence sport. Ils ont reçu en plus du trophée et du diplôme des bons d'achats, des appareils électroménagers et des dons divers après la publication des votes par le jury dirigé par Armand Kani Okoko.

En initiant cette activité qui a pour crédo « Vos actions ne seront plus ignorées », Prescom Média veut mettre en valeur les Ponténégrins méritants, passionnés dans leurs domaines et talentueux qui ont des idées novatrices et un impact social. Pour son implication dans la réussite de cette activité, la mairie de Pointe-Noire a reçu le trophée du partenaire remis par Gildas Bakala à Philippe Boumba, son représentant. «Dans deux ans, la ville de Pointe-Noire va fêter son centenaire. Nous avons besoin de telles initiatives pour que notre ville s'illumine et qu'elle devienne un véritable hub touristique, qu'elle s'ouvre davantage au monde », a-t-il déclaré.

Près de 2275 votes sur toutes les catégories ont été recueillis par le jury, a dit Armand Kani Okoko. Et d'ajouter :« On doit réduire le fossé qui existe entre la jeunesse congolaise et le monde de l'entreprise parce que ce fossé se fait de plus en plus grand. On doit mettre la jeunesse au sein de l'entreprise malgré les difficultés que nous avons, renforcer la confiance des jeunes dans le monde des entreprises et l'implication des entreprises dans le secteur culturel afin de toucher de facto la plus grande partie de la jeunesse. Alliant la jeunesse au monde de l'entreprise, nous pouvons alors conclure que tous ensemble, c'est possible ». Signalons que près de vingt-neuf partenaires officiels ont accompagné ce projet dont l'expérience sera renouvelée l'année prochaine avec plus d'innovations et dans un contexte certainement moins difficile.