Congo-Brazzaville: Covid-19 - Le Fnuap honore les héros du combat contre la pandémie

La célébration, le mercredi 19 août, de la journée des travailleurs humanitaires a permis à la directrice exécutive du Fonds des Nations unies pour la population (Fnuap), le Dr Nathalia Kanem, de glorifier les hommes et femmes qui se battent contre le coronavirus, les crises et les désastres.

Le Dr Nathalia a reconnu, dans son message prononcé à l'occasion de la journée humanitaire, que, en cette année, les menaces pesant sur le personnel de santé s'intensifient dans le contexte de la covid-19. "Non seulement les travailleurs de la santé sont exposés au coronavirus mortel, mais ils subissent également une vague de violence croissante, les attaques étant motivées par la peur et la désinformation", a-t-elle déclaré. Et d'ajouter que malgré cette montée de la violence et de la maladie, ces véritables héros humanitaires ne sont pas découragés. Partout dans le monde, des milliers de personnes relèvent le défi du travail humanitaire dans leurs communautés.

Par ailleurs, Elle a poursuivi que son organisation rend hommage aux médecins, infirmières et sages-femmes qui risquent leur propre vie pour aider les femmes enceintes pendant l'accouchement. "Nous rendons hommage aux conseillers et aux travailleurs sociaux qui apportent un soutien aux survivants de la violence basée sur le genre, qui s'est aggravée sous l'effet de la covid-19. Nous rendons hommage aux femmes et aux jeunes leaders qui défendent fermement les droits de l'homme et la dignité des intervenants humanitaires de première ligne. Nous reconnaissons la dette extraordinaire qui est due à tous les travailleurs de la santé qui continuent à servir au milieu d'une pandémie qui a fait plus de sept cent cinquante mille victimes", a-t-elle souligné.

Zéro attaque contre les travailleurs humanitaires

La directrice exécutive du Fnuap a plaidé pour que les travailleurs humanitaires ne soient plus victimes des attaques et autres violences. " Alors que nous travaillons avec les gouvernements et nos partenaires pour atteindre zéro besoin non satisfait en matière de planification familiale, zéro décès maternel évitable et zéro violence basée sur le genre et pratiques néfastes, telles que le mariage d'enfants et les mutilations génitales féminines. Nous demandons également zéro attaque contre les travailleurs humanitaires, les civils et les infrastructures civiles, y compris les écoles, les hôpitaux et les cliniques de santé", a-t-elle insisté. Nous vivons, a-t-elle poursuivi, dans un monde où les héros ne portent pas de capes, mais où beaucoup portent des masques et des boucliers faciaux. Ils protègent la vie de ceux qui donnent la vie. Ils entendent les appels au secours et soutiennent les femmes et les jeunes filles dans le besoin. Ils sont surhumains dans leur persévérance, compassion et espoir. Ensemble, nous pouvons parvenir à un monde meilleur pour tous.