Congo-Brazzaville: Volleyball - La CAVB à la quête d'un pays devant abriter le congrès électif

Après le désistement de l'Afrique du Sud pour cause des restrictions de voyage imposées du fait de la pandémie de coronavirus, la Confédération africaine de volleyball(CAVB) active son plan B en vue de trouver un nouveau pays pour accueillir son congrès électif cette année.

Devant l'impératif du temps, la CAVB vient de se lancer dans une course contre la montre pour trouver, en deux mois, le pays hôte de son congrès initialement prévu du 22 au 26 octobre.

Selon l'instance continentale de volleyball, la sélection et la nomination du nouveau pays se dérouleront conformément à la constitution et aux statuts dans une atmosphère d'égalité et de transparence.

« Toutes les fédérations nationales intéressées sont invitées à postuler pour accueillir notre congrès électif aux dates fixées. Pour qu'une fédération nationale soit considérée, elle doit se conformer à certaines conditions", indique le communiqué de la CAVB, précisant par ailleurs que "la situation de Covid-19 dans leur pays doit être suffisamment sûre afin d'éviter un danger de contamination aux délégués du Congrès ».

Toutefois, rapporte le communiqué, les fédérations nationales intéressées doivent également fournir une garantie écrite de leur gouvernement autorisant la tenue de ces assises ainsi qu'un engagement des pouvoirs publics d'autoriser tous les délégués d'entrer dans leur pays en vertu de leur protocole sanitaire établi dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Aussi, la garantie devrait en outre comprendre une clause selon laquelle tous les délégués recevront des visas d'entrée.

« Les pays intéressés, en collaboration avec leurs autorités sanitaires, doivent soumettre un protocole sanitaire complet cosigné par la Fédération nationale et les autorités sanitaires nationales et approuvé par la CAVB », ajoute le document.

Les candidatures doivent être soumises en ligne avant la date du 30 août. La plus haute instance africaine du volleyball évaluera toutes les candidatures avant de sélectionner le pays le plus viable, conformément aux critères définis et autres aspects pertinents. Une décision sera communiquée à toutes les fédérations nationales avant le 7 septembre.