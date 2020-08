Algérie: Salah Goudjil - L'Algérie s'engage dans "une nouvelle ère de son Histoire"

Tizi-Ouzou — L'Algérie d'aujourd'hui s'engage dans "une nouvelle ère de son Histoire", a soutenu jeudi à Iboudrarène, au Sud de Tizi-Ouzou, le président par intérim du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, à l'occasion de la célébration de la Journée nationale du Moudjahid.

S'exprimant lors d'une cérémonie d'inauguration d'une statue à l'effigie du colonel Amirouche Ait Hamouda, M. Goudjil a considéré que l'Algérie "a traversé le plus dur et s'engage dans une nouvelle ère de son Histoire", appelant la jeunesse à "mettre la main dans la main pour la construction de la nouvelle Algérie".

A ce titre, le président par intérim de la chambre haute du parlement a fait remarquer qu'il faut "faire la distinction entre l'Etat, qui doit être fort et stable et le Gouvernement qui, lui, change au gré des choix du peuple", en insistant sur "la nécessité de préserver l'Etat et construire une Algérie qui sera pour tous ses enfants ".

Evoquant le Colonel Amirouche, dont il est l'un des derniers moudjahidines encore en vie à l'avoir accueilli dans les Aurès, l'ancien moudjahid a soutenu que ce dernier "était un moudjahid d'une envergure et d'une dimension nationales qui plaçait l'unité nationale au-dessus de toutes considérations".

La Guerre de libération nationale, a-t-il renchérit à ce propos, et malgré "les susceptibilités et les différences d'analyse et d'appréciation qui l'émaillait, a toujours refusé toute tutelle ou médiation et réussi à sortir l'Algérie de la nuit coloniale grâce à son unité".

Noureddine Ait Hamouda, fils du Colonel Amirouche a considéré pour sa part, lors de son intervention, que son père colonel Amirouche "appartient à toute l'Algérie qu'il a sillonné de toutes parts", soulignant que l'édification de cette statue est aussi "une reconnaissance de la population locale" au combattant qu'il était.

Cette célébration du double anniversaire de l'offensive du Nord-Constantinois du 20 août 1955 et la tenue du Congrès de la Soummam le 20 août 1956 a été, par ailleurs, marquée par un hommage à Mohand Ramdane Hachour, ancien moudjahid et responsable au bureau local de l'Organisation nationale des moudjahidine (ONM), et par la remise des clefs aux bénéficiaires d'un programme de logements publics locatifs (LPL).