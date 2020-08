Gabon: SEEG - Réhabilitation des forages de la zone Stade d'Angondjé

La société d'énergie et d'eau du Gabon (SEEG) vient de réhabiliter et récupérer huit (8) forages installés au stade d'Angondjé. Ces forages réhabilités avaient été installés lors des deux Can organisées au Gabon. Cette opération réussie de la SEEG pourrait permettre à 16000 habitants de la zone nord de Libreville d'être alimenté en eau potable 24h/24.

Les populations environnantes du stade d'Angondjé pourront désormais se réjouir d'avoir désormais de l'eau potable à proximité. La Société d'Energie et d'Eau du Gabon (SEEG) a réhabilité les huit forages installés au stade d'Angondjé. Abandonnés depuis 2012, ces forages ont été rééquipés avec de nouvelles pompes. En plus de cela, une station de traitement d'eau a été installée afin de produire de l'eau potable respectant les normes de l'OMS et de la SEEG.

Le Directeur Général de la société d'énergie et d'eau du Gabon (SEEG), Alain Patrick Kouma s'est réjoui de cette réussite. « Ces travaux de réhabilitation, menés en plusieurs phases, ne sont que la première étape d'une longue série de renforcement des installations eau et électricité, qui s'inscrit dans un programme plus large, destiné à satisfaire durablement la demande croissante d'eau potable et d'électricité sur toute l'étendue du territoire gabonais » a-t-il déclaré.

Cette opération s'inscrit dans le plan d'urgence 2020 de la SEEG, dont la mission primordiale est l'accès à l'eau potable et l'électricité sur l'ensemble du territoire national. Ainsi cette réhabilitation des forages a été entièrement financé par elle à hauteur de 600 millions de francs CFA, pour répondre aux attentes des populations de cette zone qui peinaient à avoir accès à de l'eau potable depuis plusieurs années. Ainsi, cette opération permet de doubler la capacité de production d'eau de cette zone qui passe de 50 à 100 m3/h, soit une production globale de 2 400 m3/j. C'est au total 16000 personnes de la zone du stade d'Angondjé qui vont désormais être alimenté convenablement en eau potable 24h/24.