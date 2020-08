Afrique: Covid-19 - L'Angola rejoint la campagne "Sauvant des vies" en Afrique

Luanda — Les pays africains, y compris l'Angola, lancent pour très bientôt, une campagne pour protéger les frontières, les voyages, l'économie et l'activité scolaire.

Réunis mardi, via virtuel, les ministres de la Santé et de Transports de la Commission de l'Union africaine pour les Affaires sociales, Infrastructures et de l'Énergie ont analysé les présupposés de la campagne "Sauvant des vies, des économies et des moyens de subsistance", opérationnels à cette phase de la pandémie.

Lors de cette réunion, l'Angola a été représenté par les ministres des Transports, Ricardo D'Abreu, et de la Santé, Sílvia Lutucuta, selon une note du secteur des transports parvenue mercredi à l'Angop.

Avec la réunion ministérielle virtuelle conjointe, il a été nécessaire d'obtenir, parmi les résultats concrets, une approche harmonisée pour définir la coordination de l'ouverture des frontières (maritime, aérienne et terrestre), des recommandations sur les initiatives de réponse conjointe, y compris la connectivité sûre globale au moyen de la facilitation de corridors régionaux, maritimes et de transport logistique, le redémarrage et la récupération du secteur du transport aérien en Afrique, la mobilité urbaine sûre et l'amélioration de l'accès aux moyens de subsistance dans les économies rurales.