Angola: Les femmes parlementaires et la CVA signent un protocole de lutte contre la drogue

Luanda — Un protocole de coopération entre le Groupe des femmes parlementaires et la Croix-Rouge d'Angola (CVA) sera signé, en septembre prochain, dans le but de renforcer les actions de lutte contre la drogue dans les 18 provinces du pays.

Le protocole prévoit des actions conjointes pour atténuer le fléau et les conséquences d'une consommation excessive d'alcool et de drogues illicites.

S'adressant à la presse, à l'issue d'une réunion de concertation qui a servi à analyser l'accord de coopération, la présidente du Groupe des femmes parlementaires, Maria do Carmo do Nascimento, a expliqué que l'instrument est destiné à établir un partenariat avec la Croix Rouge d'Angola, dans le cadre du Mouvement national pour la prévention et la lutte contre l'usage des drogues, créé en février de l'année en cours.

«La Croix-Rouge d'Angola a exprimé son intérêt à collaborer avec le mouvement anti-drogue, créé et coordonné par le Groupe des femmes parlementaires, et nous pensons qu'il serait préférable de signer un protocole pour que nous puissions travailler. Nous sommes satisfaites de la disposition de cette institution et nous voulons que la coopération s'étende à d'autres domaines », a-t-elle souligné.

De son côté, le président de la Croix-Rouge d'Angola, Alfredo Elavoco Pinto, s'est félicité du partenariat signé avec les parlementaires angolais, justifiant que la consommation de drogue, principalement par les jeunes, compromet la sécurité du pays.

«La plupart des toxicomanes sont des jeunes, l'avenir du pays, c'est pourquoi nous allons, avec nos forces et nos ressources disponibles, contribuer à ce projet qui s'inscrit dans le cadre des réformes de l'Etat pour prévenir et combattre la drogue», a-t-il expliqué.

Il a rappelé que la Croix-Rouge d'Angola est une institution qui fournit une assistance sociale et médicale aux personnes dans le besoin et comptera sur plus de 10 000 volontaires dans les 18 provinces du pays pour le succès du programme.