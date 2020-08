Angola: Athlétisme - Adriano Nunes présente sa candidature

Luanda — La création de conseils techniques et d'anciens, avec l'intégration d'anciens pratiquants et leaders, sont les nouveautés du plan d'action de la pré-candidature d'Adriano Nunes à la présidence de la Fédération angolaise d'athlétisme (FAA), pour le quadriennal 2020 / 24.

S'adressant à la presse lors de la présentation de sa pré-candidature, il a soutenu que, à la différence de la direction technique, le conseil technique sera plus global tant en termes d'action que de réaction, en vue de résoudre les problèmes du sport et de ses membres.

Quant au conseil d'anciens, il a souligné la nécessité de réunir ces figures dans la FAA, à l'image de l'ancien athlète de haute compétition Rui Mingas, qui a beaucoup contribué à l'apparition de l'athlétisme local.

Le secteur, a-t-il dit, sera rempli de personnalités de ce niveau qui émettront leurs idées, en faveur du développement national de l'athlétisme.

D'autre part, il a dit que son travail est axé sur la promotion de l'athlétisme communautaire, en plus du contact, de la supervision et du soutien dans le but d'encourager les associations et les clubs à travailler sur la massification et à améliorer les marques des athlètes de différentes classes.

Adriano Nunes, qui a déjà assumé le rôle de directeur technique de la FAA sous le mandat de Carlos Rosa, a été pendant de nombreuses années directeur de la course Saint Silvestre.

La campagne électorale n'ayant pas encore été datée, les pré-candidatures de Leonardo João, António Andrade et Gertrudes Sepúlveda sont attendues, en plus de la réélection du président sortant Bernardo João. Ònt déjà dirige la FAA José Paim, João Teixeira, Gildo Coelho da Cruz, Carlos Rosa et maintenant le sortant Bernardo João.