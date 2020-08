Congo-Kinshasa: Septième ART - Tosala films lance son premier Lisapo Film Lab

Prévu entre décembre 2020 et le premier trimestre 2022, en partenariat avec Canal+ RDC, le programme est destiné à accompagner, sur près de deux ans, les cinéastes, réalisateurs, producteurs, scénaristes congolais de la rédaction, à la production jusqu'à la distribution des films.

Par le biais du Lisapo Film Lab, Tosala films envisage de travailler sur six projets de fiction proposés par des cinéastes locaux. Tous les réalisateurs, producteurs, scénaristes congolais intéressés sont tenus de soumettre à la société de production audiovisuelle et événementielle basée à Kinshasa leurs projets de longs métrages et séries-tv en les inscrivant sur www.lisapofilmlab.com jusqu'au 31 octobre. Les six meilleurs d'entre eux sélectionnés bénéficieront d'un accompagnement sur un cycle de deux ans.

L'apport artistique et technique que prévoit de fournir Tosala films, partant de l'écriture à la distribution des films poursuit un objectif ambitieux pour la sous-région. Il vise donc, sur le long terme, à « contribuer à l'éclosion d'une industrie du film en RD Congo et plus généralement en Afrique centrale ». Coordonnateur de Tosala films, Emmanuel Lupia envisage de mettre toute son énergie à y parvenir. L'enjeu, affirme-t-il, est de « proposer à des cinéastes prometteurs un dispositif complet à 360° pour apprendre, développer, échanger et s'enrichir en réalisant leurs œuvres puis en les distribuant ».

Dès lors, Tosala films prévoit de faire un choix sélectif rigoureux de ses prochains collaborateurs pour se garantir du succès de son initiative soutenue par Canal+ RDC. L'étape primordiale passe par l'identification « les talents et les projets à gros potentiel ». Viendra ensuite la formation assurée à travers « l'accompagnement des auteurs dans l'écriture scénaristique ». Ce qui aux yeux d'Emmanuel Lupia est le gage pour « renforcer la capacité de production des séries télévisées et longs métrages ». Résultat des courses, une intensification réelle au niveau de « la distribution et la diffusion des films localement et à l'internationale ». Et, comme le cinéma ne peut véritablement exister sans public, Tosala film entend aussi mettre la main à la pâte pour « accompagner l'éducation à l'image et le décryptage audiovisuel du public congolais ».