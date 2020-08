Sénégal: Examen du CFEE et concours d'entrée en sixième - Les autorités de Kaffrine saluent le respect des mesures barrières

Kaffrine — L'inspection de l'éducation et de la formation (IEF) et les autorités du département de Kaffrine (centre) ont salué jeudi le respect des gestes barrières qui a prévalu au démarrage sans encombre de l'examen du certificat de fin d'études élémentaires (CFEE) et du concours d'entrée en sixième.

"Le taux de participation des élèves et des surveillants est satisfaisant. Et sur le plan des dispositions sanitaires, l'ensemble des instructions données par le ministère de l'Education ont été suivies par les centres d'examen visités", s'est réjoui l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Kaffrine, Doudou Fofana.

Il s'exprimait au terme d'une visite effectuée dans six centres d'examen de la commune de Kaffrine pour s'assurer du bon déroulement des épreuves et de la présence des candidats et des surveillants.

Cette visite s'est déroulée sous la conduite du préfet de Kaffrine, Amadoune Diop, et en présence des acteurs du système éducatif à Kaffrine, dont la coordonnatrice régionale de la Coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique (COSYDEP) de Kaffrine, Aïssatou Sanou Gaye Mbodj.

Le député Abdoulaye Wilane, maire de Kaffrine, et le médecin-chef du district sanitaire de Kaffrine, Ndèye Mbacké Kane, y ont également pris part.

"Pour cette année, le département de Kaffrine présente 2.635 candidats au CFEE et à l'entrée en sixième, dont 128 candidats libres (Ndlr : les candidats n'ayant pas au préalable suivi les cours dans un établissement scolaire)", a précisé M. Fofana.

Les candidats composent dans 17 centres d'examen installés dans le territoire départemental.

"Nous avons fait le tour de six écoles et nous avons eu une réelle satisfaction liée à l'organisation et au respect du dispositif sanitaire.

Dans l'ensemble des écoles visitées, nous avons constaté que du matériel de lavage des mains est installé, que le port du masque est de rigueur", s'est réjoui le préfet de Kaffrine.

"Sur l'ensemble des centres visités, nous avons remarqué que le dispositif était là. Il y a le respect du protocole opérationnel normalisé mis en place par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, avec la collaboration de celui de l'Education", assure, pour sa part, le médecin-chef du district sanitaire.

Ndèye Mbacké Kane a demandé aux populations de Kaffrine de veiller à la propreté des masques et d'utiliser les moustiquaires imprégnées pour éviter le paludisme et la dengue.

Abdoulaye Wilane a salué les mesures prises pour le déroulement correct des épreuves, dans le respect des mesures barrières.

"Nous n'avons pas constaté une violation du protocole sanitaire édicté par les autorités. Toutes les dispositions ont été prises dans le cadre d'une démarche proactive, pour que les conditions d'un bon déroulement de cet examen soient réunies", s'est réjoui le maire de Kaffrine.

Il a promis de prendre des mesures, selon ses possibilités, pour que, d'ici à la prochaine rentrée scolaire, l'école 1 de la commune de Kaffrine, qui "est dans un état délabré et menace ruine", puisse présenter un meilleur visage.