Sénégal: Accusés de cambriolage - Cinq ans de réclusion criminelle pour les trois voleurs

La Chambre criminelle de Dakar a vidé, hier, le dossier du cambriolage perpétré à la villa d'un couple sénégalo-français basé à Saly Portudal. Le parquet avait requis une peine de 10 ans de réclusion criminelle contre les trois personnes qui avaient comparu le 4 août dernier.

Finalement, deux d'entre elles ont été reconnues coupables et condamnées à 5 ans de réclusion criminelle. Il s'agit d'A. Fall dit Nar et du nommé P. A. Biaye dit Papis. Jugé par contumace, l'un des gardiens de la résidence a écopé de la même peine assortie d'un mandat d'arrêt.

En revanche, l'accusé M. S. Sow a été acquitté. Outre la sanction pénale, les trois condamnés doivent solidairement allouer la somme de 25 millions de FCfa au couple qui réclamait 50 millions de FCfa. Celui-ci a subi un cambriolage dans la nuit du 21 septembre 2014.

Selon Mme Ngom (partie civile), les visiteurs se sont emparés de numéraires d'un montant de 80.000 FCfa, de bijoux en or et de l'argent estimés à des milliers d'euros, de deux ordinateurs et de deux tablettes.

Ce n'est qu'en 2016 que la Division des investigations criminelles (Dic) a appréhendé le premier suspect, M. S. Sow, ainsi que le vigile et un autre résident A. Fall dit Nar et le nommé P. A. Biaye dit Papis.

Accusés d'association de malfaiteurs, de vol en réunion commis la nuit avec usage de véhicule et d'arme, seuls les sieurs Fall, Sow et Biaye ont comparu. Le trio a plaidé non coupable.