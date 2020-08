Burkina Faso: Covid-19 - L'hôpital de Tengandogo équipé de 20 kits de réanimation

Le ministre de la Santé a organisé une sortie de presse au service de réanimation du Centre hospitalier universitaire de Tengandogo. L'objectif est de permettre aux journalistes de constater le fonctionnement effectif du matériel acquis, notamment les lits de réanimation.

Dans le cadre de la riposte contre la maladie à coronavirus, le ministère de la Santé a acquis des kits de réanimation au profit de certaines structures sanitaires. Ainsi, 20 kits ont été livrés au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Tengandogo.

Pour constater l'effectivité de ce matériel, le ministère de la Santé a initié une sortie de presse sur le service de réanimation dudit établissement.

Pour le chef de service des urgences polyvalentes du CHU, Pr Flavien Kaboré, il s'agit des kits complets de réanimation qui viennent soulager les malades de la COVID-19 et les autres patients ordinaires.

Chaque kit, a-t-il précisé, est composé de lits électriques modulables, d'un matelas spécial, de moniteur de surveillance, d'un appareil d'échographie, d'un aspirateur, d'un électrocardiographe et d'un appareil permettant de voir l'intérieur des poumons.

En plus, a-t-il poursuivi, il est équipé d'une seringue électrique permettant d'administrer les produits avec précision et d'un ventilateur de respiration pour les patients qui souffrent d'un problème respiratoire.

Avec ces équipements, le patient n'a plus besoin d'être déplacé pour certaines consultations. Et d'indiquer que l'acquisition de ces kits est un soulagement pour l'établissement. Toute chose qui permettra d'améliorer l'offre de soins aux malades.

« Nous n'avons plus de soucis à ce niveau. L'hôpital avait 12 lits de réanimation et avec ces 20 qui s'ajoutent, on pourrait réserver une partie pour usage ultérieur », a laissé entendre le Pr Kaboré.

Après la formation des utilisateurs et les procédures administratives, a-t-il relevé, le matériel pourrait être utilisé pour le bonheur des patients. Quant à la qualité des équipements, le fournisseur, Joseph Sidibé, s'est dit confiant.

« Ce sont des kits de référence dans le domaine de la réanimation dans le monde. Ils ont même été testés sur place, et ils fonctionnent très bien », a rassuré son responsable, M. Sidibé. Et de rappeler qu'auparavant, des concertations tenues avec les principaux utilisateurs de ces machines ont permis de définir les types et les options d'appareils de réanimation à acquérir.

Il a confié que le contrat qui le lie au ministère de la Santé s'élève à quatre milliards F CFA et permettra de livrer au total 100 kits complets de réanimation aux établissements sanitaires. A ce jour, a-t-il annoncé,

50 kits ont été livrés aux hôpitaux de Tengandogo, Yalgado-Ouédraogo et Souro-Sanon de Bobo- Dioulasso et à la Pédiatrie Charles-de-Gaulle.