Cote d'Ivoire: Candidature pour un autre mandat - Un collectif de jeunes de Bouaké apporte son soutien au président Ouattara

Le mercredi 19 août 2020 à l'ancien siège du Rhdp à Bouaké, le Collectif des mouvements et associations pour le développement et l'émergence (Comade) a, lors une conférence de presse, salué le Président Alassane Ouattara pour "sa sage décision" d'avoir accepté de briguer un autre mandat et lui a réaffirmé son soutien "inébranlable et indéfectible". Tout en s'engageant pour sa victoire à l'élection présidentielle d'octobre 2020. "

« Vu les nombreuses et remarquables réalisations en faveur des populations en particulier des jeunes,mais aussi les chantiers en cours de réalisation, les enjeux et les défis restants à relever, nous nous engageons derrière le président pour la vie », a dit Mohamed Souraka Fama Traoré, président national du Comade. Qui a qualifié les récentes manifestations de l'opposition "d'objectifs politiques non identifiés".

"Nous membres du Comade, sommes d'autant plus surpris que derrière ces marches de protestations se cachent des personnalités, ayant assumé de hautes fonctions au sommet de l'État.

Donc connaissant l'importance de la paix et de la stabilité dans la marche d'une Nation,nous condamnons toute action de violence au mépris des voies de recours légales.

C'est pourquoi, nous appelons l'opposition à rejoindre humblement la voie légale pour mener le débat politique afin d'assurer des élections apaisées et transparentes, gage de prospérité. Nous invitons l'ensemble de la classe politique à privilégier les voies légales de protestation et à se désolidariser de toute action subversive.

Le Comade tient à rassurer de ce que la majorité des jeunes se désolidarisent de telles actions de violence visant à saper les efforts de développement et de réconciliation", a souligné Mohamed Souraka Fama Traoré.