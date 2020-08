Sénégal: Le gouvernement prépare un livre blanc sur la pandémie de Covid-19

Dakar — Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a fait état jeudi de l'élaboration en cours d'un livre blanc sur la pandémie de la Covid-19 qui sévit au Sénégal à l'instar du reste du monde.

"On a un chantier en cours : il s'agit de l'élaboration d'un livre blanc qui sera un support écrit, témoin d'une crise sanitaire exceptionnelle devant être inscrite dans la mémoire collective de l'histoire de la santé", a-t-il dit, jeudi à Dakar, devant les médecins-chefs des 14 régions du Sénégal, venus prendre part à une réunion de coordination.

Abdoulaye Diouf Sarr, qui a présidé la réunion tenue à huis clos, affirme que "la contribution des régions médicales est fondamentale à la réussite de ce projet".

"L'année 2020 est très marquée par la pandémie qui affecte le monde, l'Afrique et le Sénégal. C'est une année difficile. Tous les secteurs socio-économiques ressentent durement cette crise sanitaire", a-t-il souligné.

Il a indiqué qu'"une bonne préparation ainsi que la mobilisation et l'engagement de tous les acteurs ont permis à notre système de santé et de l'action sociale de surmonter des contraintes et de faire face à cette crise".

Les réunions de coordination, qui se tiennent périodiquement avec les médecins-chefs et les directeurs de programme, sont une occasion pour le ministre d'échanger avec ses principaux collaborateurs chargés de mettre en œuvre la politique de santé et de l'action sociale au niveau intermédiaire et opérationnel.

Les médecins-chefs ont ainsi l'opportunité de faire tour à tour une restitution de l'état d'avancement de la mise en œuvre des programmes de santé au niveau de leurs régions respectives, de partager les contraintes et de proposer des solutions appropriées.

Les médecins-chefs des cinq régions les plus affectées par la pandémie (Dakar, Thiès, Diourbel, Ziguinchor et Kédougou) ont fait des présentations à huis clos sur la gestion de l'épidémie.