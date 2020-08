Sénégal: Rennes - Mbaye Niang, le coach n'est plus sûr de rien

Mbaye Niang poursuivra-t-il l'aventure avec le Stade Rennais la saison prochaine ? Personne ne le sait encore. Sous contrat avec le club breton jusqu'en juin 2023, l'attaquant sénégalais ne cachait pas son envie d'aller à Marseille il y a quelques semaines, au moment où Julien Stéphan, l'entraîneur du club, clamait son désir de le garder pour la saison prochaine.

Alors qu'il était sûr de garder l'ancien joueur du Milan AC, le président de Rennes lui ayant donné l'assurance que Niang restera, Stéphan, qui a évoqué la situation de son joueur, n'est plus sûr de rien.

«On a eu des discussions. Et vous comprendrez que ces discussions resteront de l'ordre du privé. On a eu des discussions, on avait besoin d'échanger par rapport à ce qui avait été dit et fait. Après, et ce n'est pas spécifique à Mbaye, le mercato finit le 5 octobre et je ne sais pas ce qu'il va se passer », a-t-il confié en conférence de presse.