Ile Maurice: Wakashio - Les Britanniques apportent leur aide alors que le sabordage a commencé à 16h00 aujourd'hui

Les Britanniques, après les Français, apportent eux-aussi leur aide à Maurice suivant la grave pollution occasionnée par l'échouage du Wakashio.

Dans un communiqué émis ce soir, le gouvernement mauricien reconnait que les 'British Authorities are assisting by providing the services of experts in the field of marine benthic ecology, environmental sampling, tropical ecosystems, coral reefs and wreck disposal'.

Le communiqué annonce que les manœuvres en vue du sabordage d'une partie du Wakashio ont commencé à 16h00 aujourd'hui jeudi 20 août.