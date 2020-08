Maroc: SM le Roi appelle les forces vives de la nation à faire preuve de mobilisation et de vigilance face à la pandémie du Covid-19

Al — Hoceima - Sa Majesté le Roi Mohammed VI a appelé les forces vives de la Nation à faire preuve de mobilisation et de vigilance et à adhérer unanimement aux efforts déployés à l'échelle nationale, afin de sensibiliser la société, éveiller sa conscience et l'encadrer pour juguler la pandémie du Covid-19.

"Concomitamment aux mesures initiées par les pouvoirs publics pour juguler la pandémie, J'appelle les forces vives de la Nation à faire preuve de mobilisation et de vigilance et, particulièrement, à adhérer unanimement aux efforts déployés à l'échelle nationale, afin de sensibiliser la société, éveiller sa conscience et l'encadrer", a affirmé le Souverain dans un discours adressé jeudi à la Nation à l'occasion du 67-ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple.

A cet égard, le Souverain a affirmé que "pour sortir de la situation actuelle et relever le défi de la lutte contre la pandémie, chacun devra observer une conduite civique, exemplaire et responsable".

"Dans le Discours que Je te livre aujourd'hui, Mon intention n'est pas de t'adresser des reproches. Je tiens, plutôt, à te faire part expressément de Mes appréhensions quant à une éventuelle hausse exponentielle des cas de contaminations et de décès", a affirmé SM le Roi à l'adresse du peuple marocain.

Le Souverain a mis en garde que "cette situation impliquerait, à Dieu ne plaise, un retour au confinement total, et risquerait de provoquer de notables répercussions psychiques, sociales et économiques".

"Afin de traverser cette conjoncture difficile, et alors que nous commémorons l'Anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple, nous devons plus que jamais nous remémorer les valeurs emblématiques d'abnégation, de solidarité et de loyauté qui ont marqué de leur sceau cette glorieuse épopée", a noté le Souverain, se disant convaincu que "les Marocains sauront servir au mieux les intérêts de notre peuple et de notre pays".

"Je suis intimement convaincu que, emboitant le pas dans celui de ces prédécesseurs illustres, les Marocains sauront servir au mieux les intérêts de notre peuple et de notre pays, qu'ils seront capables de relever le présent défi, révélant ainsi leur civisme et remplissant les devoirs d'une citoyenneté agissante", a conclu SM le Roi.