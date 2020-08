Cote d'Ivoire: Trésor et comptabilité publique - Les agents disposent désormais d'un restaurant flambant neuf

Le secrétaire d'État, Koffi Nguessan Lataille, en charge du Logement social et Bamba Vassogbo, directeur de Cabinet adjoint représentant le ministre de l'Économie et des Finances, ont procédé, hier, à l'inauguration officielle du restaurant d'entreprise ouvert à la Cité financière au Plateau, à l'intention des agents du trésor et de la comptabilité publique.

L'ouvrage baptisé Restautrésor d'une capacité d'accueil de 350 personnes est bâti sur une superficie de 875 m2 et dispose d'un espace grand public, d'un carré VIP et d'une terrasse.

Bamba Vassogbo a transmis les félicitations de son mandant au Dg du Trésor et de la comptabilité publique, Assahoré Konan Jacques et ses collaborateurs pour avoir pu mener à bien ce projet.

Il a également fait partager son assurance quant à la valeur ajoutée que l'ouvrage apportera dans l'amélioration des conditions de travail des agents qui ont pu faire en sorte que l'ensemble des services soient certifiés Iso 9001 version 2015 sous la houlette d'Assahoré Konan Jacques.

Peu avant, Koffi N'Guessan Lataille a invité les agents à tirer le meilleur parti du nouveau restaurant dans le sens de la préservation de leur santé physique, d'autant plus que la sécurité sanitaire de la restauration peut faire défaut dans certains établissements existant.

C'est en cela que le Dg du trésor et de la comptabilité publique, a invité l'entreprise exploitant l'ouvrage à mettre un accent particulier sur la qualité et la sécurité du service, seul gage du succès du projet, a-t-il souligné. Assahoré Konan Jacques a révélé que le restaurant est le fruit d'un placement de la mutuelle des agents.

Et que l'initiative s'inscrit dans le cadre de la politique sociale constituant l'axe 4 de sa stratégie qui comprend notamment un projet immobilier de 1000 logements dont 500 déjà livrés, le renforcement de l'assurance pour les agents, la restructuration et l'alignement du Fonds de solidarité sur ceux des institutions sœurs conformément aux standards.

Quant à Larissa Brédji, Dg de Yolin, le traiteur exploitant le restaurant, elle a indiqué que l'établissement propose des menus variés - africains et étrangers - à partir de 1300 F Cfa avec une capacité de 1000 repas par jour et la possibilité de commande en ligne et de livraison.

Elle a également fait savoir que le Restautrésor crée 50 emplois directs et 250 autres indirects avec 50% de femmes.

Pour sa part, Ano Théodore Yao, président du Comité de pilotage, a rappelé que les travaux ont été lancés le 7 novembre 2018 à l'initiative du Dg. Il a traduit la gratitude de l'ensemble des agents à la direction générale.