Seychelles: Un district des Seychelles tentera un projet de tri des déchets

Un projet de tri des déchets et de nouveau système de collecte devrait démarrer à Perseverance l'année prochaine dans le cadre des efforts visant à mieux gérer les déchets aux Seychelles, devenant rapidement un problème majeur pour la nation insulaire.

Le directeur général de la Land Waste Management Agency (LWMA), Flavien Joubert, a déclaré à la SNA qu'au cours des deux dernières années, des discussions ont eu lieu sur la manière d'améliorer la collecte des déchets et d'intégrer le tri des déchets.

«Nous commencerons le projet à Perseverance, qui servira plus tard de modèle lorsque le projet sera reproduit dans d'autres régions des Seychelles. À l'heure actuelle, Perseverance est la zone résidentielle la plus dense des Seychelles en fonction du nombre de personnes par kilomètre carré et nous avons d'énormes problèmes en ce qui concerne l'accumulation de déchets et les plaintes quotidiennes de la communauté en ce qui concerne les chiens errants et la vermine », a déclaré M. Joubert.

Camille Mondon, consultante réunionnaise - un département français d'outre-mer - collabore avec la LWMA dans le cadre d'un protocole d'accord entre le maire de Victoria et La Possession à La Réunion.

« Sur le plan logistique, il est plus facile de le faire à Perseverance car il existe des zones avec des maisons individuelles avec des trottoirs qui facilitent ce type de collectes. Ce modèle ne sera peut-être pas applicable à l'ensemble des Seychelles car nous n'avons pas nécessairement tous les éléments avantageux que nous avons à Perseverance. Cependant, c'est le premier test etsi tout le monde a sa poubelle, cela permet de réduire les déchets sur les sites à poubelles », explique Mme. Mondon.

M. Joubert a déclaré que le projet démarrera dans Perseverance, qui sera plus tard utilisé comme modèle lorsqu'il sera reproduit dans d'autres régions des Seychelles. (Seychelles News Agency) Photo License: CC-BY

Elle a expliqué que le calendrier utilisé pour collecter les déchets dans Perseverance sera modifié et que le tri sera renforcé.

À l'heure actuelle, les déchets partout aux Seychelles, un groupe de 115 îles de l'océan Indien occidental, sont collectés quotidiennement et amenés à la décharge. Hormis les bouteilles en PET et les canettes qui sont rachetées dans les centres par des collecteurs informels, aucun autre tri des déchets n'est en cours.

«Neuf cents ménages recevront une poubelle de 110 litres qui servira à éliminer les déchets ménagers. Pour effectuer le tri des déchets, nous renforcerons la collecte des PET et des canettes en essayant de mobiliser les centres de rachat directement sur les sites à poubelles pour encourager les gens de se débarrasser de leurs déchets recyclables », a déclaré Mme. Mondon.

"Nous savons également que les déchets organiques représentent un pourcentage important des déchets dans les poubelles. Afin de retirer ces déchets des poubelles, nous voulons encourager les gens à commencer à faire du compost, en particulier ceux qui ont des maisons individuelles", a déclaré Mme. Mondon.

Elle a ajouté que l'élimination inappropriée des déchets en vrac et des déchets verts est un autre problème auquel l'agence est confrontée.

«Plus souvent, nous trouvons des déchets électroniques, de vieux meubles et des déchets verts tels que des branches qui sont éliminés sur les sites à poubelle. Ce ne sont pas des déchets que les ménages produisent quotidiennement et ils prennent beaucoup de place sur les sites à poubelle, ce qui pose un problème Nous devons trouver un moyen de les collecter séparément et de manière plus efficace et plus régulière, peut-être une fois par mois », a déclaré Mme. Mondon.

Au lieu de la collecte quotidienne des déchets, il y aura un calendrier dans lequel différents types de déchets seront collectés à des jours différents. Grâce au projet pilote, la LWMA sera en mesure de déterminer si le système fonctionne aux Seychelles et quels défis l'agence pourrait rencontrer lorsqu'elle demandera au public de trier ses déchets.