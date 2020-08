Algérie: Séisme de Mila - Les dégâts occasionnés au réseau d'électricité estimés à plus de 28 mns DA

Mila — Le montant des dégâts occasionnés au réseau d'électricité de la wilaya de Mila par les deux récentes secousses telluriques et leurs multiples répliques s'est chiffré à 28,4 millions DA, a-t-on appris jeudi auprès de la Concession de distribution d'électricité et de gaz de la wilaya.

"Les secousses telluriques et répliques ayant secoué le chef-lieu de la wilaya de Mila et ses alentours ont affecté par leur forte magnitude le réseau électrique de la wilaya", notamment des communes proches de l'épicentre des deux secousses qui constituent le bassin du barrage de Béni Haroun dont Sidi Merouane, Grarem Gouga et Mila, a affirmé l'entreprise dans un communiqué.

Selon le même document, "les services de la Concession de distribution d'électricité et de gaz de Mila ont enregistré nombre de dégâts aux structures et réseau d'électricité du fait de ces secousses qui ont notamment affecté la stabilité de plus de 164 poteaux engendrant de coupures du courant en plus de pertes parallèles".

Il est également fait état de fissures au niveau de trois constructions du centre de transformation des communes de Mila et Sidi Merouane et de l'endommagement de 1.260 km de réseau souterrain, a ajouté le communiqué.