Cote d'Ivoire: Téléphonie mobile/Malgré la Covid-19 - Un opérateur chiffre ses investissements entre 35 et 40 milliards de F CFA en 2020

Malgré la crise du sanitaire, le secteur de la téléphonie mobile continue de croître. Djibril Ouattara, directeur général de Mtn Côte d'Ivoire, a dressé un bilan satisfaisant de l'activité de son entreprise, à mi-parcours de l'exercice 2020. C'était lors d'une conférence de presse, le 19 août au siège de l'entreprise.

Selon Djibril Ouattara, le montant total des investissements en 2020 est chiffré entre 35 milliards et 40 milliards de FCFA.

Cet important investissement a permis notamment «de développer la couverture 3G et 4G / 4G+ et voix afin d'étendre le réseau de données, la fibre optique essentiels dans un contexte de télétravail où se retrouvent la grande majorité des entreprises en Côte d'Ivoire et l'usage accru de moyens de télécommunication par les populations », a-t-il expliqué.

L'opérateur de téléphonie mobile a enregistré, au premier semestre de l'année 2020, une croissance du nombre d'abonnés de 4% par rapport à 2019 pour atteindre les 12,5 millions d'abonnés actifs ; et une progression de sa base d'utilisateurs Mobile Money de 40% pour atteindre les 4 millions et un nombre d'utilisateurs actifs de la messagerie instantanée africaine « AYOBA » avec 150 000 utilisateurs actifs au 31 juillet 2020.

Djibril Ouattara a également rappelé la contribution de son entreprise à la lutte contre la Covid-19. « Nous avons soutenu le gouvernement ivoirien et les services sanitaires aux premières heures de la lutte contre la Covid-19 à travers une caravane de sensibilisation, les Sms de sensibilisation, plusieurs dons d'équipements sanitaires et télécoms, la mise à disposition d'une solution applicative pour limiter la propagation du Covid-19 et un centre d'appel dans le cadre de la campagne "le bon son" pour un appui global de plus de 450 millions de F CFA », a-t-il déclaré.