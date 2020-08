Algérie: Conférence de parlements - Préserver la coopération internationale

Alger — Les présidents des Parlements ont affirmé, jeudi dans le communiqué final sanctionnant les travaux de leur 5ème Conférence, que la paix constituait un élément essentiel pour préserver la coopération internationale, le développement durable et la solidarité face aux crises résultant des pandémies dans le monde, indique un communiqué de l'Assemblée populaire nationale (APN).

Toutes les parties au conflit ont été appelées, dans la déclaration finale de la Conférence adoptée à l'unanimité via visioconférence, à "faire cesser les conflits, respecter le Droit international et les principes de cohabitation pacifique et faire prévaloir les efforts diplomatiques sous l'égide des Nations unis", insistant sur l'impératif de "respecter la loi en tant que fondement du régime international basé sur la solidarité et la coopération en respectant l'intégrité territoriale des pays, leur souveraineté et la non ingérence dans leurs affaires internes, tout en veillant à l'équité et l'intérêt mutuel".

Le communiqué final de la Conférence a mis l'accent sur "les objectifs et principes de la Charte de l'ONU et la nécessité pour l'ONU de rester la pierre angulaire de toute action internationale commune, forte et efficace, et pour les parlements d'être un exemple à suivre dans la promotion de l'action multilatérale et la défense d'un ordre international basé sur l'ONU, tout en appelant la communauté internationale à saisir l'occasion du 75è anniversaire de l'ONU afin de réfléchir aux voies de réformer et de renforcer le système des Nations Unies".

Par ailleurs, l'accent a été mis sur "la nécessité de prendre des mesures à même de permettre l'autonomisation des jeunes et des femmes et les association à la vie économique face au recul de la cadence de la croissance économique, en consentant des efforts nécessaires à l'échelle internationale visant à soutenir les économies naissantes et les pays en développement dans le cadre de la prise de décision internationale et trouver des solutions permanentes pour les pays souffrant des dettes".