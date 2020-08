Angola: L'OPEP réitère son engagement en faveur de la stabilité du marché pétrolier

Luanda — La 21e réunion de la Commission ministérielle mixte de suivi (JMMC) des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et d'autres producteurs a réitéré, jeudi, l'importance des efforts de rééquilibrage en cours pour la stabilisation à long terme du marché pétrolier.

Tenue par visioconférence, la réunion a également abordé la conformité de tous les pays participants à la Déclaration de coopération (DoC) et pour compenser les lacunes de mai, juin et juillet 2020.

Lors de cette réunion, présidée par le ministre de l'Énergie de l'Arabie saoudite, le prince Abdul Aziz Bin Salman, et le coprésident Alexander Novak, ministre de l'Énergie de la Fédération de Russie, les participants ont programmé les prochaines réunions du JTC et du JMMC qui se tiendront les 16 et 17 septembre 2020, respectivement.

La réunion a analysé le rapport mensuel préparé par le Comité technique conjoint (JTC) et l'évolution du marché mondial du pétrole depuis sa dernière réunion, tenue le 15 juillet 2020. La rencontre a examiné les perspectives du marché pour le second semestre de 2020 et 2021.

Le Comité a chargé le JTC et le Secrétariat de l'OPEP de suivre de près et de faire rapport au JMMC sur la mise en œuvre des compensations nécessaires par les pays participants peu performants, comme stipulé dans leurs plans.

La réunion a également permis de rappeler les contributions positives continues de la Déclaration de coopération (DoC) pour soutenir le rééquilibrage du marché mondial du pétrole.

La réunion a également analysé les décisions historiques prises par tous les pays participants à la DoC lors de la 10e réunion ministérielle extraordinaire de l'OPEP et des pays non membres de l'OPEP le 12 avril 2020 pour ajuster la production générale de pétrole brut, et les décisions unanimes prises à la 179e réunion de la Conférence de l'OPEP et la 11e réunion ministérielle de l'OPEP et des pays non membres de l'OPEP, le 6 juin 2020.

Les participants ont reconnu avoir certains signes d'amélioration progressive des conditions du marché, y compris l'inversion de la formation des stocks en juillet 2020 et la réduction de l'écart entre l'offre et la demande mondiales de pétrole.

Cependant, le rythme de la reprise semble être plus lent que prévu, avec des risques croissants d'une vague prolongée du Covid-19, a noté le comité.

A l'issue de la réunion, le comité a souligné la fragilité du marché et les incertitudes importantes, notamment liées à la demande de pétrole, et a appelé à la surveillance de tous les pays participants.