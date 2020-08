Congo-Kinshasa: De la dictature à la démocratie - Le peuple d'abord !

Dans nos misères et les multiples obstacles qu'on impose à l'idée de la démocratie, l'avènement de celle-ci reste un choix de haute raisonnabilité. En effet, l'usage de la rationalité est souvent remarquable par sa cynicité, sa dictature, son égoïsme.

Car l'homme peut choisir d'être humain ou de continuer dans l'animalité politique. S'il veut prendre distance de la brutalité animale, il doit intégrer dans sa rationalité des éléments d'ordre moral et éthique notamment, qui sont optatifs pour permettre une vie bonne avec autrui.

De la dictature à la démocratie, il y a un saut politique que les citoyens doivent apprendre à bien effectuer qui relève de l'option duquel tout peut être bâti. En effet, quand nous observons la manière dont nous vivons dans ce pays, nous remarquons que les anciens tenants étatiques du pouvoir sont en quelque sorte enfermés dans leurs mentalités et modes de vie qui leur procurent satisfaction.

Et plus ça dure, plus c'est la même chose. Il est utopique d'espérer d'eux une conversion à la Saint Paul ; une conversion où le persécuteur se converti au service du persécuté.

Toutefois, dans le contexte actuel de notre pays nous nous rendons de plus en plus compte que l'avènement de la démocratie est encore loin à venir. Par contre, nous savons que la démocratie ne pas fille d'une une génération spontanée en Afrique, plus particulièrement en République Démocratique du Congo.

Elle tient à la volonté voulante des peuples guidés par un leadership mêmement volontariste. C'est dans ce décor que nous pouvons balbutier et poser nos premiers pas vers la démocratie. Les pays qui ont déjà fait cette expérience, sont nombreux en cette matière. On voit leurs gouvernements au service réel et pratique de leurs concitoyens. Sinon ces gouvernements ne seront que des traitres empêtrés dans l'animalité politique.

Fort de ce constat, nous comprenons que l'Etat n'existera pas au Congo tant qu'il est identifié visiblement à tous ; l'Etat, dit-on dans ce pays, c'est toi, c'est moi et finalement, tout le monde en dispose dans un contexte flou. Nous nous demandons quel est l'état de l'Etat congolais ? Alors qu'il est une entité sacrée. Il n'est l'un, ni l'autre mais au-delà de l'un et de l'autre dans l'esprit, dans le sacré.

C'est ainsi qu'il inspire le respect de tous. Dans ce contexte, nous comprenons que l'animalité politique en marche qui gangrène notre société vers l'humanité par la voie démocratique doit être réprimandée coûte que coûte car, en effet, l'animalité politique est un ordre du désordre. C'est ici qu'il faut louer les efforts du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour ses efforts consenti dans la quête d'un véritable Etat de droit.

Devant cette impérieuse nécessité, nous pensons que le Congo doit partir de la restauration véritable du sacré de l'Etat. Cela se ferait principalement là où la parole des uns affronte celle des autres pour, enfin, s'imposer à tous. Tout l'effort doit être celui de la création et de l'institution du gardien fort et puissant susceptible de contraindre les déviations des uns et des autres pour sauvegarder le respect de ce nouvel Etat. Cela se comprend bien quand on saisit la démocratie comme l'opposé de la monarchie ou la dictature.

Nous voulons dire que cynique l'animal qui gît dans chaque homme et qui tente toujours de se réveiller, doit s'habiller d'une contrainte pour que l'homme qui était à l'écoute de ses besoins prenne les besoins des autres comme siens. C'est ainsi qu'il peut alors parler au nom de l'autre et des autres.

Dans un contexte post dictature, notre peuple doit entrer dans la philosophie du peuple d'abord.

C'est-à-dire qu'il doit condamner des tares malfaisantes, relatifs à la tribalité, clientélisme, détournement, corruption, l'ethnisme, prédation, etc. Non ! Le nouvel Etat congolais doit être restauré. On ne peut pas instaurer la démocratie sans punir. A bonne entendeur, salut !

Le président de la République a entendu !

Professeur Jean Kambayi Bwatshia, Directeur du Centre de Recherche sur lesMentalités et l'Anthropologie Juridique «Eugemonia»