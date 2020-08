Ile Maurice: Homicide involontaire - Thierry Henry blanchi, mais...

L'accusation de homocide involontaire qui pesait contre l'ancien député du PMSD a été rayée en cour ce vendredi 21 août. Les accusations «de failing to provide breath» et «obstructing police officer» ont aussi été rayées.

Toutefois, Thierry Henry a quand même été reconnu coupable de «failing to provide specimen of blood or urine» et sous «driving motor with concentrayion of alcohol above prescribed limit».

Les avocats devront présenter leurs plaidoiries le 27 août prochain et la sentence sera prononcée à une date ultérieure.