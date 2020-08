Madagascar: Football-Ligue des champions - Abel Anicet et Ludogorets au second tour

Anicet Abel a été laissé sur le banc, mais son club est qualifié pour le prochain tour.

La plupart des expatriés des Barea sont actuellement en quête du ticket de la qualification de la Ligue des champions. Jusque-là, l'équipe d'Abel Anicet s'est qualifiée pour le deuxième tour, tandis que celles de Sylvio Ouassiero et Hery Bastien étaient éliminées.

Après avoir remporté le championnat de Bulgarie, la course pour la qualification de la Ligue des champions se déroule sur la bonne voie pour Ludogorets d'Abel Anicet. L'équipe s'est qualifiée pour le deuxième tour de qualification grâce à une victoire difficile face au FK Budućnost Podgorica sur le score de 3 à 1 ce mercredi. A noter que le capitaine des Barea a soutenu ses coéquipiers dde la tribune cette nuit.

Ludogorets a frappé fort d'entrée et a mené sur le score de 2 buts à 0 à la 25e minute. Ichinio a marqué le premier but à la 12e minute. Mavis Chibot a doublé la mise 13 minutes après. Dix minutes avant la fin, la passe décisive de Cowley Santana a complété le score pour Ludogorets. L'unique but de FK Budućnost a été marqué par Chukovic à la 13e minute. Le prochain match d' Abel Anicet se jouera le 26 août contre le FC Midtjylland. Conformément à la décision de l'UEFA, le duel se tiendra à huis clos afin de minimiser la possibilité de propagation de la Covid-19.

Le CS Fola échoue

En revanche, le CS Fola Esch de Sylvio Ouassiero quitte la Ligue des champions dès le premier tour de préliminaire, de ce mercredi soir encore. En effet, la formation eschoise a fait preuve de courage pour son match officiel de reprise, après cinq mois d'inactivité. Et malgré le travail acharné pendant quelques mois et la préparation intensive, l'équipe s'est toujours inclinée face au FC Sheriff sur le score de 2 buts à 0. L'International malgache, Sylvio Ouassiero était titulaire. Il avait réalisé un bon match jusqu'à ce qu'il a été remplacé à la 80e minute. Le joueur des Barea a largement contribué à la domination de son équipe qui a pu fournir la meilleure impression en début de la partie, en ayant la possession du bal, en affichant les meilleures intentions et en se créant les plus belles occasions.

Mais après une demi-heure de jeu, l'attaquant camerounais Abang a trouvé une faille pour déstabiliser FC Sheriff à la 36e minute. Sa frappe n'a pas laissé aucune chance au gardien de Fola, Cabral. Au retour des vestiaires, le Sheriff affiche un tout autre visage et plein de motivation à doubler la mise. Pour Fola, de son côté, ses joueurs ont parvenu à équilibrer les échanges, mais sans toutefois se créer de nouvelles occasions. Le remplaçant croate Lukic a marqué le second but à la 81e minute, qui permet au FC Sheriff de passer au second tour. Quant aux Sylvio Ouassiero et ses coéquipiers, ils disputeront le deuxième tour qualificatif de l'Europa League le 17 septembre.