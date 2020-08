Madagascar: Boeny - Le secteur touristique à l'agonie

La saison des pluies approche à grands pas. Tous les opérateurs touristiques ont fait le deuil du secteur depuis longtemps. Aucun espoir de relève ne serait plus possible, même d'ici quelques années. Selon eux, le gouffre financier est colossal, les pertes et préjudices inestimables. Des sociétés ont fermé leurs portes. Des chômages ont dû être déclarés, bien que le président de la République ait indiqué le 22 mars, que les licenciements en raison de l'état d'urgence sanitaire sont exclus.

« Nous avons totalement fermés depuis le mois de mai, car aucun client n'est venu. Le personnel vient tous les matins pour nettoyer les chambres. Le taux de fréquentation est négatif », déplore un gérant d'établissement hôtelier. Auparavant, à la même période, les hôtels sont saturés et surbookés. Aujourd'hui, tout est désolation et déserté. Le coronavirus a frappé dur.

La prochaine déclaration du chef de l'État attendue pour ce dimanche, sera la dernière chance sinon le dernier salut pour les opérateurs. Ce, pour pouvoir survivre en attendant la prochaine saison. « Nous ne pourrons pas envisager grand-chose d'ici le mois de décembre. D'ailleurs, la période des examens va commencer, mais les familles sont dans de graves difficultés financières », déclare un hôtelier.

Néanmoins, de timides publicités sont déjà lancées à travers les réseaux sociaux pour attirer et séduire la clientèle. Les paysages sur la route nationale n°4 reliant la capitale à Mahajanga fait partie de cette publicité ainsi que les différents sites touristiques et plages. Même le festival des baleines à bosse et les baleineaux, est raté car il a commencé au début de ce mois à Antsahanitia et aux larges de la côte majungaise.