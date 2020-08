Madagascar: MPE-FDA - Un partenariat pour soutenir les porteurs de projets d'élevage

La MPE et le FDA vont collaborer ensemble afin de financer les porteurs de projets dans le secteur de l'élevage.

La MPE (Malagasy Professionnels de l'Elevage) et le Fonds de Développement Agricole (FDA) viennent de signer une convention de partenariat à Nanisana, et ce, pour une période étalée sur trois ans.

« L'objectif consiste à soutenir les porteurs de projets d'élevage pour pouvoir se professionnaliser tout en assurant l'augmentation de la production », a expliqué le Président du Conseil d'Administration de MPE, Rabearivelo Andriamananarivo, lors de cette cérémonie. Il est à rappeler que la MPE constitue une association inter-professionnelle des filières d'élevage à Madagascar, qui a maintenant 25 ans d'existence. Sa mission consiste à promouvoir et à développer les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche à travers la vulgarisation des techniques améliorées. La structuration et le renforcement de capacité des acteurs oeuvrant dans ces secteurs, ne sont pas en reste.

Projets identifiés. Dans le cadre de ce partenariat entre les deux parties, cette association s'engage à appuyer ses membres à la formulation de demande de financement de leurs projets auprès du FDA. En outre, chaque porteur de projet bénéficiera d'un renforcement de capacité et d'encadrement technique. Elle participe également au Comité Régional d'Orientation et d'Allocation en tant que personne ressource. En effet, « nous allons allouer des financements aux porteurs de projets suivant la priorité des régions. Les membres de la MPE peuvent en bénéficier par l'intermédiaire de cette structure », a soulevé Raharimanana Fanja, la Présidente du Conseil d'Administration de FDA. En outre, cette association inter-professionnelle des filières d'élevage a déjà identifié des projets qualifiés de prioritaires dans ses huit zones d'intervention, à savoir Analamanga, Itasy, Vakinankaratra, Bongolava, Atsimo Andrefana, Atsimo Atsinanana et Boeny.

Besoins des éleveurs. « Ces projets ont été formulés suivant les besoins évoqués par les éleveurs en raison surtout des conséquences économiques et sociales de cette crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 dans le pays. On peut citer, entre autres, l'amélioration de la technique d'élevage de canards à foie gras, l'augmentation de la production de foie gras et le développement de la technique de conservation de ce produit. L'amélioration du débouché n'est pas en reste. En effet, une baisse considérable de la production issue de l'élevage est observée depuis le confinement à cause de la chute de la demande. Il en est de même pour la production d'œufs et de poissons alors que ce dernier constitue une source de protéine très importante pour la population. Un projet de valorisation des fientes de poulet, entre autres, pour être transformées en engrais est également en vue étant donné que l'élevage et l'agriculture sont interdépendants pour asseoir un développement rural », a expliqué le PCA de MPE.

306 186 bénéficiaires. Parlant du Fonds de Développement Agricole, cette structure intervient actuellement dans 16 régions. « Nous prévoyons de couvrir toutes les régions de l'île cette année. Nous accordons notamment des subventions aux porteurs de projets qui peuvent être un simple exploitant agricole ou une organisation de producteurs ou bien une entreprise rurale opérant dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, avec l'appui d'une autre structure comme la MPE. Le nombre de bénéficiaires d'allocation financière de FDA en tant qu'EPA (Etablissement Public à caractère Administratif), s'élève à 306 186 porteurs de projets, depuis 2016 à 2020 », a évoqué Rahantamalala Fanja, le directeur général de FDA. En tout, cette entité facilite l'accès des producteurs aux services agricoles en vue de leur permettre d'augmenter leur production, leur productivité et par la suite leur revenu. Ses domaines d'intervention touchent notamment l'appui-conseil technique, économique et de gestion et l'appui à l'accès aux marchés ainsi que l'accès aux facteurs de production tels que les intrants, les équipements et les infrastructures. Le FDA intervient également en matière de renforcement de capacité des organisations paysannes, de structuration et de promotion des filières ainsi que de formation agricole et d'installation des jeunes producteurs.