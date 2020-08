Egypte: Le parrainage d'Al-Sissi permet l'extension de l'initiative "Votre vélo, c'est votre santé"

Le parrainage d'Al-Sissi permet l'extension de l'initiative "Votre vélo, c'est votre santé"

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a exprimé jeudi sa gratitude et son appréciation pour le parrainage du président Abdel Fattah Al-Sissi de l'initiative "Votre vélo c'est votre santé"mise en œuvre par le ministère pour fournir des vélos aux jeunes et aux citoyens à des prix subventionnés.

Le ministre a dit - dans un communiqué de presse - que le parrainage par le président de l'initiative confirmait sans aucun doute le soutien et le grand intérêt qu'il accorde au rôle du sport, ainsi que sa volonté de diffuser la culture de la pratique sportive au sein de la société, d'autant plus que le vélo est un moyen de transport sûr et économique.

La première étape comprend la livraison de 1000 vélos via un mécanisme de réservation sur le site du ministère à un prix subventionné pour les citoyens, et ce à la lumière de la vision du président Abdel Fattah Al-Sissi de faire du sport un mode de vie, surtout que le vélo est un moyen de transport ami de l'environnement.