Egypte: Réouverture le 1er septembre des hôtels, des temples et des musées du gouvernorat d'Assouan

Réouverture le 1er septembre des hôtels, des temples et des musées du gouvernorat d'Assouan

Le gouverneur d'Assouan, Ashraf Ateya, a annoncé jeudi l'approbation du Premier ministre, Moustafa Madbouly, de rouvrir et d'exploiter des hôtels touristiques fixes, des temples et des musées archéologiques aux visiteurs et des groupes touristiques au niveau du gouvernorat, à partir du 1er septembre prochain comme première étape.

Il a indiqué que la deuxième étape pour rouvrir pleinement les activités touristiques aurait lieu au début de la prochaine saison touristique, permettant ainsi la reprise des diverses activités économiques.

Le gouverneur a affirmé l'importance pour les installations et les sites archéologiques de respecter les gestes barrières contre le coronavirus, notamment le port de masques et de gants et la stérilisation des salles d'accueil, des restaurants et des cuisines, outre la distanciation physique.