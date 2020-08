Egypte: Lancement d'un programme pour créer un climat de travail dans le secteur privé pour la femme

Lancement d'un programme pour créer un climat de travail dans le secteur privé pour la femme

Le ministère de la coopération internationale et la Société Financière Internationale (SFI), le bras financier de la Banque mondiale, ont lancé un programme consultatif de trois ans visant à créer un environnement de travail plus flexible et adéquat dans le secteur privé pour la femme, a déclaré jeudi la ministre de la coopération internationale, Rania El-Machat sur son compte "Twitter".

"Ce programme a pour finalité de créer un environnement de travail dans le secteur privé pour devenir plus flexible et plus approprié pour les femmes afin de renforcer leur autonomisation économique et combler l'écart entre les sexes dans le monde du travail", a-t-elle dit.

Elle a déclaré hier mercredi, dans un tweet, que l'Egypte avait récemment lancé, à travers le ministère de la coopération internationale, le CNF et le forum économique mondial, un accélérateur pour combler l'écart entre les sexes."Je suis fière que l'Egypte ait été le premier pays d'Afrique et du Moyen-Orient à lancer cet accélérateur, qui est un modèle de coopération entre les secteurs public et privé pour faire progresser le programme d'autonomisation des femmes en comblant les écarts sur le marché du travail", a souligné la ministre.