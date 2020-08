Madagascar: Dj Swagga - Le plus Malgache des Camerounais

La musique urbaine africaine connaît une ascension fulgurante depuis deux décennies grâce à la diversité des artistes africains par leur originalité à travers les sonorités dans leurs œuvres. Celle de Madagascar reste très originale car la plupart des artistes malgaches véhiculent leurs messages avec leur propre langue. Bon nombre d'artistes africains, venant d'autres pays, débarquent sur la Grande-île pour étudier la culture musicale malgache qui connaît un essor ces dernières années.

Né à Yaoundé (Cameroun), Dj Swagga a commencé à côtoyer les boîtes de nuit alors qu'il n'avait que 15 ans. C'était son premier contact avec la musique. Etant donné que la musique urbaine africaine gagne du terrain dans les grandes villes du continent, le jeune garçon avait le désir de créer son propre style. Swagga assure l'animation dans les clubs de Yaoundé. « C'était dans les discothèques du Cameroun comme le safari night-club ou le sanza night-club. Les prestations que j'ai faites dans mon pays sont une forme d'animation avec un style traditionnel, Attalakou. Cela veut dire mettre en valeur la personne pour qui on chante. On décrit les invités, on lui donne de la valeur pour qu'il puisse faroter, te jeter de l'argent en quelque sorte. »

« Mada-Camer » en collaboration. Résidant à Madagascar depuis deux ans, Dj Swagga fait partie de ces jeunes artistes qui veulent approfondir leur culture musicale malgache. Récemment, il a collaboré avec des artistes malgaches comme McCo de Jiolambups. Le résultat était impressionnant. Dj Swagga compte en fait associer la musique camerounaise à celle de Madagascar dans ses projets pour pouvoir davantage valoriser la musique africaine et faire ressortir un métissage musical et donner un autre style à sa musique. A part la musique, « le malgache est une langue fascinante parce qu'elle est très mélodieuse, séduisante et facile à assimiler ».

Actuellement, l'artiste suit un cours intensif afin de pouvoir chanter en malgache correctement. Le jeune homme a également créé sa propre langue, le « mwenzen » selon sa définition. C'est une langue qui transporte, donne un rythme à son rythme préféré, le coupé-décalé. « Cela m'oriente dans la création de mes textes, ça me donne un tempo et une certaine force spirituelle pour pouvoir écrire mes textes », confie t-il.