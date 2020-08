Cameroun: Ambassade du Cameroun à Alger - Le nouveau challenge de Komidor Njimoluh

Celui qui occupait le même poste à Brazzaville depuis 2008 a été nommé mercredi par le président de la République.

La bonne nouvelle du chef de l'Etat l'a surpris alors qu'il est en séjour à Yaoundé. Le Dr Hamidou Komidor Njimoluh ne retournera à Brazzaville au Congo que pour des adieux. Il est désormais le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Cameroun auprès de la République algérienne démocratique et populaire. Il a été nommé mercredi dernier par le président de la République, Paul Biya. C'est à sa résidence au quartier Citée verte que l'équipe de CT a recueilli ses premières impressions hier. Un entretien chaleureux animé une grande communion familiale et des interminables coups de fil. « Le chef de l'Etat me renouvelle encore sa confiance. Je suis l'un des hommes les plus heureux au monde. Je manque de mots pour lui exprimer ma gratitude. Il n'y a que par le travail, le dévouement, la fidélité et l'attachement aux valeurs acquises auprès de lui que je lui serai reconnaissant », confie-t-il.

S.E. Hamidou Komidor Njimoluh, docteur d'Etat en science politique, est l'une des figures sûres de la diplomatie camerounaise. Le petit-fils du roi Njoya, né en 1948 à Foumban, connaît un parcours remarquable dans ce domaine. Ministre plénipotentiaire hors-échelle, il aura été avant sa nomination comme ambassadeur au Congo le 19 février 2008, ministre conseiller à Pékin de 1997 à 2006. Il aura également servi le chef de l'Etat, Paul Biya, en qualité de conseiller diplomatique entre 1990 et 1995. L'ancien directeur des Affaires d'Europe, d'Amérique et d'Océanie au ministère des Relations extérieures dans les années 1990 est également passé par l'ambassade du Cameroun en Arabie saoudite comme premier conseiller. Consul général à Paris (1984-1986), l'ambassadeur Komidor a également été conseiller près l'ambassade du Cameroun à Paris, puis chargé d'affaires à l'Unesco.

Ecrivain prolixe, cet artiste-chanteur revendique aussi un long parcours universitaire. Il est un ancien étudiant de l'Université de Yaoundé, de l'Université René Descartes Paris V, puis de l'Institut d'études politiques de Paris rue Saint Guillaume. En plus de son doctorat d'Etat en sciences politiques (1979, I.E.P. Paris), il a un doctorat en relations internationales obtenu en 1980 à l'Institut des relations internationales du Cameroun, entre autres. Et il a été élevé à la dignité de grand officier il y a quelques années par le président de la République.