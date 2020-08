Congo-Kinshasa: COGEP - Me Daudet Kitwa alerte sur le risque de radiation de la RDC du processus ITIE

Le Coordonnateur de la Coalition pour la Gouvernance des Entreprises Publiques du secteur extractif (COGEP), Me Daudet Kitwa Kalume exprime ses inquiétudes. Si les activités prévues, dit-il, ne sont pas exécutées faute de moyens financiers, la RDC sera suspendue ou radiée du processus ITIE car, elle n'aura pas rencontré les 13 mesures correctives recommandées lors de la validation d'octobre 2019.

Au cours d'un point de presse tenu à Kolwezi, la COGEP note que pour accompagner le nouveau Coordonnateur dans son travail, le gouvernement devra libérer très rapidement la dotation pour le fonctionnement du Comité National de l'ITIE/RDC.

Pour le Coordonnateur de la COGEP, la nomination du Coordonnateur du Secrétariat Technique de l'ITIE/RDC par le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, intervenue le 18 juillet 2020, est l'une des solutions au blocage lié à la gouvernance du processus ITIE en RDC. Cette plateforme des Organisations Non Gouvernementales Congolaises et des Chercheurs Indépendants travaillant sur la gouvernance des ressources naturelles, s'est dite très préoccupée par le fonctionnement actuel de l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives(ITIE), en République Démocratique du Congo. A cet effet, elle a révélé d'autres défis liés au fonctionnement de l'ITIE/RDC qu'il faut relever. Pour y parvenir, le Coordonnateur de Cogep a annoncé qu'il a adressé 4 mémorandums respectivement au Président de la République, Chef de l'Etat, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, au Vice Premier Ministre, Ministre du Plan et Présidente du Comité Exécutif de l'ITIE/RDC, au Vice Premier Ministre, Ministre du Budget et au Ministre des Finances. Dans ce document, il souligne les majeures difficultés constatées.

Il s'agit du blocage de la dotation du Comité National de l'ITIE/RDC dont on déplore les conséquences liées au non-paiement de salaire. Le personnel du Secrétariat Technique ITIE/RDC accuse 6 mois d'arriérés de salaires ; le non-paiement de 15 mois d'arriérés de loyers pour le bureau de Kinshasa et 9 mois pour celui de Lubumbashi ; le retard dans la mise en œuvre des activités prévues dans le plan de travail 2020-2021, à cause du manque de financement de ladite dotation. Bien plus, les Projets de Décrets sur le fonctionnement du Comité National de l'ITIE/RDC, sur la propriété effective et autres documents internes non finalisés.

Aussi, il déplore que le Décret N° 09/28 du 16 Juillet 2009 portant création, organisation et fonctionnement du Comité National de l'ITIE/RDC vieux de 11 ans, ne soit plus adapté à l'évolution de la réalité dans la mise en œuvre de l'ITIE aussi bien au niveau national qu'international.

Cependant, le manuel de procédures organisant actuellement la gestion administrative et financière du Secrétariat Technique de l'ITIE/RDC a été produit sur base de règles ITIE de 2011 alors que la norme ITIE a connu plusieurs mutations en 2013, 2016 et 2019 notamment, sur les bonnes pratiques dans le fonctionnement de l'ITIE.

La COGEP constate un grand écart entre le manuel en vigueur élaboré sur base de règles de 2011 et les pratiques actuelles sur la gestion de l'ITIE.

La COGEP a, par ailleurs, constaté le retard dans l'adoption et la transmission du projet de Décret portant divulgation des bénéficiaires effectifs des sociétés, entreprises ou entités intervenant dans le secteur des ressources naturelles en RDC.

Elle a fait remarquer que depuis le mois de Janvier 2020 qui constitue le début de l'effectivité de l'exigence sur la propriété effective n'a été ni adopté, ni transmis au Premier Ministre, alors que ce Décret est d'une importance capitale pour le processus ITIE/RDC surtout dans le contexte de la RDC.

L'ITIE n'est pas utilisée comme un mécanisme de lutte contre la corruption en RDC

Selon le Coordonnateur, les rapports ITIE/RDC publiés, révèlent plusieurs pratiques de gestion des ressources naturelles susceptibles d'être infiltrées par la corruption. C'est notamment, les informations publiées dans lesdits rapports qui sont une opportunité pour les juridictions, les agences de lutte contre la corruption et les services Etatiques, de mener les enquêtes approfondies afin d'arrêter les responsables et de les déférer devant les instances judiciaires compétentes.

Il affirme que certaines pratiques irrégulières commises par les Entreprises du Portefeuille de l'Etat avec les entreprises du secteur privé sont documentées et divulguées dans les rapports ITIE mais malheureusement aucune action disciplinaire, d'information, de vérification ou des mesures conservatoires n'est initiée par le Gouvernement lorsque des graves irrégularités sont constatées à l'occasion de ces publications.

"La COGEP rappelle qu'à travers l'exigence 1.1 de la norme ITIE relative à l'engagement de l'Etat, le Gouvernement de la RDC avait pris l'engagement de mettre en œuvre l'ITIE, et à ce titre, tous les blocages du processus ITIE méritent son attention particulière afin d'y remédier.

RECOMMANDATIONS :

Au Président de la République, Chef de l'Etat :

D'instruire le Premier Ministre, Chef du Gouvernement pour que toutes les faiblesses liées à la gouvernance et au financement de l'ITIE/RDC soient corrigées notamment le blocage de la dotation mensuelle allouée au Comité National de l'ITIE/RDC , la prise du Décret modifiant et complétant le Décret N° 09/28 du 16 Juillet 2009 portant création, organisation et fonctionnement du Comité National de l'ITIE/RDC, la prise du Décret portant divulgation des bénéficiaires effectifs des sociétés, entreprises ou entités intervenant dans le secteur des ressources naturelles en RDC.

D'instruire les instances judicaires, institutions de contrôle et agences de lutte contre la corruption, à exploiter les rapports ITIE afin de leur permettre de lancer les enquêtes sur les indices de corruption constatés ;

De réactiver toutes les institutions de contrôle notamment la Cour des Comptes (CC), l'Inspection Générale des Finances (IGF) et la Cellule Nationale de Renseignements Financiers (CENAREF) pour qu'elles parviennent à faire correctement leur travail.

Au Premier Ministre, Chef du Gouvernement :

D'instruire les Ministres du Budget et des Finances pour débloquer la dotation du Comité National de l'ITIE/RDC et maintenir sa régularité.

Au Vice Premier Ministre, Ministre du Plan et Présidente du Comité Exécutif de l'ITIE/RDC :

De finaliser et transmettre en toute urgence, le projet de décret modifiant et complétant le Décret N° 09/28 du 16 Juillet 2009 portant création, organisation et fonctionnement du Comité National de l'ITIE/RDC et le projet de Décret portant divulgation des bénéficiaires effectifs des sociétés, entreprises ou entités intervenant dans le secteur des ressources naturelles en RDC afin de redonner un nouveau souffle au processus.

D'accélérer la révision et l'adoption du manuel de procédures de gestion du Secrétariat Technique de l'ITIE/R DC

Aux Ministres du Budget et des Finances :

De débloquer le financement du Comité National de l'ITIE/RDC pour éviter la suspension ou la radiation de la RDC au processus ITIE.