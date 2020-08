Congo-Kinshasa: Désignation des délégués à la CENI - L'Opposition parlementaire exige au préalable les réformes du système électoral

Dans leur déclaration du mercredi 19 août signée par Grégoire Kiro de l'AMK et Alliés, Alexis Lenga du MLC-ADN et Dieudonné Bolengetenge du MS-G7, les députés nationaux membres de l'Opposition parlementaire s'inscrivent en faux contre la démarche entreprise par la Présidente de l'Assemblée nationale, Jeanine Mabunda, relative à la désignation des délégués à la CENI.

Face à la désignation des délégués à la CENI et à l'entérinement "cavalière" de Ronsard Malonda, l'opposition parlementaire exige, au préalable, l'examen du rapport de la CENI, l'audit de sa gestion financière et l'examen de proposition des lois relatives au réforme du système électoral en veillant à bannir les discriminations dont les Députés de l'opposition seraient l'objet en matière d'initiatives législatives.

En effet, la Speaker de la Chambre basse du parlement a récemment saisi par écrit les présidents des Groupes Parlementaires pour leur demander de réfléchir sur la désignation de leurs délégués au sein des Organes de la CENI. Des élus du peuple de l'Opposition parlementaire s'insurgent contre ce qu'ils qualifient des "manœuvres" du Bureau de l'Assemblée nationale. Par conséquent, ils exhortent les membres dudit bureau à prendre conscience de la hauteur des responsabilités qui sont les leurs. Aussi, ces députés de l'Opposition demandent-ils particulièrement à la Présidente de la Chambre basse du parlement de "privilégier les intérêts de la Nation en lieu et place du passage en force en faveur des intérêts de sa famille politique". Et ce, avant de dénoncer et condamner le blocage, par le Bureau de l'Assemblée nationale, «de l'examen du rapport de la gestion de la CENI, l'audit de sa gestion et l'examen des propositions des lois relatives aux réformes du système électoral», disent-ils dans leur déclaration politique.

Par ailleurs, ces élus du peuple invitent donc toutes les forces politiques et sociales à l'union pour barrer la route à toute velléité de confiscation de la souveraineté du peuple congolais. A les en croire, "l'Opposition parlementaire n'entend plus tolérer toutes ces manœuvres tendant à saboter la souveraineté du peuple et les intérêts supérieurs de la Nation". Cela étant, ces derniers appellent la population congolaise, en général, à la vigilance, et à rester prête à se prendre en charge pour la défense de ses intérêts qui sont menacés.