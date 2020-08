Congo-Kinshasa: Multiplicité de crises dans le pays - Lisanga Bonganga propose une voie de sortie

Au vu de plusieurs formes de crises persistant en République Démocratique du Congo, le Président national et Coordonnateur de l'Opposition extraparlementaire, Jean-Pierre Lisanga Bonganga, a pris l'initiative de lancer "la Dynamique pour une sortie de Crise" (DYSOC).

Dans sa déclaration du mercredi 19 août dernier, ce membre de l'Opposition a indiqué que la clef de voûte pour sortir la RDC de la crise reste et demeure le plan de sortie de crise de la coalition LAMUKA. Lisez, dans les lignes qui suivent, la déclaration de la Convention Chrétienne pour la Démocrite (CCD).

DECLARATION POLITIQUE

Depuis bon nombre d'années, toute observation objective de la marche de notre pays arrive à un constant lancinant : « la RD Congo, notre cher et beau pays, est minée par une crise très profonde ». Cette crise est multiforme et l'analyser, c'est d'abord chercher à en déterminer les origines et les ressorts, c'est ensuite s'efforcer de l'appréhender dans sa globalité car elle se manifeste sous plusieurs formes : crise morale, crise politique, crise sécuritaire, crise économique et sociale, crise sécuritaire, crise économique et sociale, crise financière (cessation de paiement), crise sanitaire suite à la pandémie de la Covid-19 etc.

De ce qui précède, la CCD déclare ce qui suit :

Toute réflexion sur la situation que traverse notre pays doit, avant toute spéculation intellectuelle ou philosophique, quitter la prison du déni de l'existence de la crise qui enchaine la RD Congo.

Récemment 12 ou 13 compatriotes ont pris l'initiative des consultations pour des reformes sur les questions électorales. Cette démarche est louable dans ce sens qu'elle aide à reconnaitre qu'il y a crise ; mais la démarche dont question pèche par son approche partielle ou partiale, partisane et parcellaire de cette crise.

Face à cette situation, l'opposition extraparlementaire prend l'initiative politique de lancer ce jour LA DYNAMIQUE POUR UNE SORTIE DECRISE, DYSOC en sigle dont les motivations principales consistent d'une part à apporter un éclairage sur crise qui mine notre pays et d'autre part, à mettre à la disposition de l'opinion publique un plan de sortie de crise qui décline les pistes de solutions idoines susceptibles de juguler cette crise.

Pour LA DYNAMIQUE POUR UNE SORTIE DE CRISE, DYSOC en sigle, le plan de sortie de crise de LAMUKA reste et demeure la seule référence crédible pouvant sortir notre pays de la crise qui le ronge.

L'occasion faisant le Larron, la DYNAMIQUE POUR UNE SORTIE DE CRISE, DYSOC en sigle, saisit la date de retour au pays du Président Martin Fayulu et du coordonnateur de LAMUKA Adolphe Muzito ce samedi 22 août 2020, pour demander aux Kinoises et Kinois de se mobiliser comme jamais pour réserver un vibrant accueil à ces dignes fils du pays et prendre part massivement au meeting de remerciement qui s'en suivra à la place Sainte Thérèse de N'djili à partir de 15h00.

Fait à Kinshasa, le 19 août 2020

Jean Pierre LISANGA BONGANGA

Président National et Coordonnateur de l'opposition extraparlementaire