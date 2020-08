Congo-Kinshasa: FRABAMA - Godefroid Muamba insiste sur l'engagement national

Officiellement ouverts depuis samedi 15 août dernier, les expositions et témoignages organisés par la Fraternité Bana Mont-Amba (FRABAMA) sous le patronage de son Président Godefroid Muamba, se poursuivent tant bien que mal à la Foire Internationale de Kinshasa (FIKIN).

Ces assises qui ont pour objectif d'immortaliser les mémoires de grandes personnalités ayant marqué l'histoire de la République Démocratique du Congo vont se clôturer le 30 août prochain.

Depuis le lancement de ces expositions, Godefroid Muamba ne cesse d'insister sur l'engagement national que l'on doit conseiller à la génération montante pour qu'elle comprenne qu'il lui faut des modèles et des références.

En effet, les résultats de ces 15 jours d'expositions et témoignages seront déposés à la chancellerie des ordres dont une copie sera adressée au Chef de l'Etat ainsi qu'à son Conseiller Spécial en charge du Changement de Mentalités, et aux ministres d'Etat en charge de la Communication et de l'EPST.

La finalité de cette initiative est que le Chef de l'Etat qui est le symbole de l'unité nationale s'approprie cette cause afin que se réalise la véritable unité nationale mal menée par ceux qui veulent faire du Congo leur propriété privée.

Dans son mot d'ouverture, Godefroid Muamba a rappelé le combat acharné mené par les ancêtres contre les oppresseurs en ces termes : « Depuis la décadence de l'Afrique, les africains ont combattu vaillamment et sans relâche contre les oppresseurs, et successivement la traite des noirs, l'esclavage, la colonisation, la dictature pour conquérir leurs propriété et leur dignité. La lutte était tellement atroce, le combat mené corps à corps contre les dictatures ne nous a pas permis de compter les morts ».

A l'en croire, « La première phase de lutte est terminée, à savoir la conquête de la démocratie, il nous reste encore le combat de la prospérité économique, du bien-être social et de la dignité tant rêvée. L'heure du bilan où nous devons compter les héros, les victoires et également les anonymes», a-t-il fait savoir.

Au terme de son exposé, le président de la FRABAMA a systématiquement décrypté l'histoire de la RDC. Pour lui, celle-ci nécessite la relecture en urgence afin de booster davantage l'unité nationale tant attendue, en commençant par la présentation de grandes personnalités qui ont marqués l'histoire de la RD Congo.