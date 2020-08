Afrique: Eliminatoires CAN Cameroun 2021 - La RDC reçoit l'Angola à Kinshasa au mois de novembre

Il n'y aura plus de temps à perdre ! La Confédération africaine de football (CAF), vient de tracer une nouvelle ligne, qui ira jusqu'à l'organisation de la phase finale de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations Can Cameroun 2021, prévue visiblement au mois de juin.

Les éliminatoires interrompues suite à la pandémie de la maladie à coronavirus reprennent dans moins de trois mois. Les Léopards de la République Démocratique du Congo recevront, pour ce faire, les Palancas Negras de l'Angola, au stade de Martyrs de la Pentecôte, à Kinshasa, au mois de novembre, pour le compte de la troisième journée, et aussitôt après, ce sera le match retour à Luanda pour la quatrième journée. La RDC est basée dans le groupe D, en compagnie du Gabon, de la Gambie et de l'Angola.

Dans les deux premières journées livrées au mois de novembre 2019, les Léopards étaient tenus en échec (0-0) par les Panthères du Gabon, à Kinshasa, alors que c'était-là, la toute première sortie du coach Christian Nsengi Biembe avec les Léopards. La deuxième sortie, quelques jours après, à Banjul, la RDC était de nouveau contraint à un nul par la Gambie (2-2). Comme pour dire que les Léopards n'ont que deux points dans ce groupe D, pourtant abordable. La suite de cette campagne s'annonce déterminante pour le successeur de Florent Ibenge.

Ces matches de la troisième et quatrième journées sont prévus d'après le calendrier de la Caf, dans la période allant du 9 au 17 novembre 2020. La 5ème et 6ème journée interviendront du 22 au 30 mars 2021. Ainsi, les équipes qualifiées auront, comme d'habitudes, trois mois de préparation avant d'atterrir en juin au Cameroun pour la Can.

La Comité d'urgence de la CAF a approuvé toutes ces dates au cours de sa dernière réunion de cette semaine. C'est donc un calendrier chargé qui attend les sélections africaines d'autant plus qu'elles seront confrontées non seulement aux éliminatoires de la Can, mais aussi aux éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Pour ce grand rendez-vous de tous les quatre ans, les éliminatoires vont commencer entre le 31 mai et le 15 juin 2021 avec les matches de la première et 2ème journée.

Les 40 équipes africaines qui se sont inscrites pour cette campagne, devront mouiller leurs maillots pour se retrouver parmi les 5 nations qui iront au Qatar. Les rencontres comptant pour les 3ème et 4ème journées se dérouleront du 30 août au 7 septembre 2021, tandis que les deux dernières journées (5ème et 6ème) auront lieu du 4 au 12 octobre 2021. Les matchs de barrages aller et retour sont prévus du 8 au 16 novembre 2021. Puis, viendra le tirage au sort au mois de décembre, avant de prendre six mois de préparation pour le mondial proprement dit au mois de juin comme d'habitudes.

Par ailleurs, la CAF tient à rappeler qu'elle surveille de très près la situation et travaille avec les autorités compétentes en ce qui concerne l'organisation des matches. Des mesures y relatives seront annoncées en cas de développements pouvant affecter le déroulement d'un match sur le site désigné.

Chan en janvier 2021

Pour ce qui concerne le Championnat d'Afrique des Nations (Chan), initialement prévu au mois d'avril 2020, il a été renvoyé jusque-là, au mois de janvier 2021, au Cameroun, à en croire la décision du Comité Exécutif de la CAF du mardi 30 juin 2020. Le comité s'était réuni par visioconférence en pleine pandémie pour discuter de l'avenir des compétitions africaines et d'autres questions connexes.

Les 16 qualifiés pour le CHAN sont : le Burkina Faso, le Cameroun (pays-hôte), le Congo, la Guinée, la Libye, le Mali, le Maroc, la Namibie, le Niger, l'Ouganda, la RD Congo, le Rwanda, la Tanzanie, le Togo, la Zambie et le Zimbabwe.